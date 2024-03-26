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Ситуация опасная: офицер ВСУ оценил угрозу захвата Константиновки

Юрий Берендий
26 марта 2024, 15:31
В ВСУ отметили, что Константиновка уже сейчас находится в опасности из-за активного наступления врага в районе города Часов Яр на Бахмутском направлении.
Ситуация опасная: офицер ВСУ оценил угрозу захвата Константиновки
Офицер ВСУ оценил угрозу захвата Константиновки / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Россияне проводят активную наступательную операцию на Бахмутском направлении. Целью врага является захват города Часов Яр и дальнейшее продвижение в сторону Константиновки. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников.

По его словам, пока враг не оставляет попыток наступать вдоль трассы Бахмут-Константиновка.

"На этом направлении уже давно происходят штурмовые действия. Именно Часов Яр является главной целью врага на нашем оттенке фронта после Бахмута. Относительно Константиновки, то мы уже также можем понемногу говорить, что она также находится в опасности, это может быть одним из направлений врага, здесь еще и трасса добавляется Бахмут-Константиновка", - рассказал он.

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Каланшинов отметил, что враг будет и в дальнейшем пытаться продвинуться на этом направлении боевых действий, однако о значительном успехе для РФ пока речь не идет.

Он также отметил, что на Бахмутском направлении российские войска практически не проводят ротацию, а вместо этого осуществляют пополнение личного состава. Калашников подчеркивает, что когда подразделение российских войск теряет боеспособность, его отводят на восстановление.

"То есть, когда часть теряет боеспособность - они отводят ее на восстановление. Это мы могли наблюдать на примере той же 11 отдельной штурмовой бригады. Они в прошлом году были привлечены на направлении Клещеевки-Андреевки, она потеряла боеспособность, была отведена, пополнена и вновь брошена сюда. На сегодня она штурмует Ивановское", - отметил Калашников.

Кто такой Олег Калашников

Калашников Олег - капитан, руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. генерала-хорунжего Романа Дашкевича. Автор ряда печатных изданий на краеведческую и военную тематику в контексте российско-украинской войны 2014-20. г.г. Член Национальных союзов журналистов и фотохудожников Украины.

Наступление РФ на востоке - ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, в случае захвата россиянами Часового Яра под угрозой прямых артиллерийских обстрелов окажется ряд городов в Донецкой области. Об этом рассказал сержант батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич отметив, что город Часов Яр находится на удобной высоте для нанесения ударов по Константиновке, Славянску, Краматорску и Дружковке.

На Бахмутском направлении ситуация чрезвычайно сложная, поскольку противник использует свои лучшие войска для того, чтобы прорваться к Часовому Яру. Продвижение россиян в этом направлении может привести к оккупации Славянска и Краматорска. Об этом сообщил руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников.

В отчёте американского Института изучения войны отмечается, что российские войска приближаются к окрестностям Часового Яра в Донецкой области, однако в ближайшие месяцы вероятно не угрожают окружением города или его захватом.

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война в Украине Часов Яр
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