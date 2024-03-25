'Ситуация горячая': россияне нацелились на стратегический город - офицер ВСУ

В ВСУ отметили, что россияне применяют свое элитные подразделения для прорыва обороны украинских военных для подашьного захвата города Часов Яр.

https://glavred.info/ukraine/situaciya-goryachaya-rossiyane-nacelilis-na-strategicheskiy-gorod-oficer-vsu-10552973.html Ссылка скопирована

Россияне бросили элитные войска для захвата стратегического города / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада,

Ситуация на Бахмутском направлении чрезвычайно сложная - враг использует свои лучшие войска, чтобы прорваться к Часовому Яру. Продвижение россиян на этом направлении фронта может привести к оккупации Славянска и Краматорска. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников

"Ситуация очень непростая (в районе Бахмута - ред.). Просто непрерывные штурмовые действия врага, подкрепленные огневым поражением артиллерией, ствольной, РСЗО. То есть на сегодня ситуация довольно таки горячая", - сказал он.

Калашников отметил, что возросло количество применений управляемых авиабомб, которые враг сбрасывает на населенные пункты и укрепленные позиции ВСУ. Кроме того, он описал ситуацию вокруг Часового Яра как напряженную и сложную.

видео дня

"Это действительно акцент для врага в его штурмовых действиях. Он пытается "продавить" нашу оборону, чтобы выйти именно на Часовой Яр, который является своего рода "воротами" на Славянско-Краматорскую конгломерацию. Здесь мы можем наблюдать, как враг вводит в бой свои элитные подразделения", - отметил пресс-офицер.

По его словам на Бахмутском направлении действия значительная группировка войск противника. В частности, российское командование начало перебрасывать в район Бахмута подразделения с Авдеевского направления боевых действий.

Калашников также отметил, что у оккупантов нет проблем с численностью на этом направлении, поскольку они пополняют свои потери путем мобилизации жителей оккупированного Донбасса

Кто такой Олег Калашников Калашников Олег - капитан, руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. генерала-хорунжего Романа Дашкевича. Автор ряда печатных изданий на краеведческую и военную тематику в контексте российско-украинской войны 2014-20. г.г. Член Национальных союзов журналистов и фотохудожников Украины.

Сиутация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в отчете американского Института изучения войны указано, что российские войска приближаются к окрестностям Часового Яра в Донецкой области, однако в ближайшие месяцы вероятно не угрожают окружением города или его захватом.

Отмечается, что российские силы пытаются продвинуться на Часов Яр с трех направлений. По словам командира батальона 92-й отдельной штурмово-десантной бригады для продвижения на этом направлении российские оккупанты применяют химическое оружие.

Руководитель пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" сообщил, что российская оккупационная армия осуществляет "мощный рывок" на Часов Яр в Донецкой области и концентрирует свои силы на востоке Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред