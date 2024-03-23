РФ собрала 100-тысячный "кулак": Жданов назвал, какие города под угрозой

Страна-агрессор РФ держит в Луганской области большую группировку войск, говорит Олег Жданов.

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Олег Жданов дал прогноз насчет войны в Украине / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

Страна-агрессор РФ хочет принудить Украину к миру на условиях Москвы, фактически – к капитуляции, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Россия – не та страна, которая будет что-либо откладывать в долгий ящик. Если бы у России сегодня были силы и средства, она бы повторила и Бахмут, и Авдеевку", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит о том, что в Кремле не отменяли задачу по захвату четырёх областей Украины в их административных границах.

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"А в Запорожской и Херсонской областях ещё ого-го-го сколько территории не захвачено Российской Федерацией", - напомнил он.

Собеседник отметил, что скоро уже год, как в Луганской области стоит 100-тысячная группировка российских войск напротив Купянска и Лимана.

"Она несколько раз пыталась начать наступательную операцию, но не получалось. А сейчас уже есть информация, что Герасимов принял решение снять часть войск с Купянского направления для локализации очагов боевых действий в Курской и Белгородской областях. Поэтому, если бы у России была возможность, она бы наступала", - добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ситуация вокруг Купянска

Ранее сообщалось о том, что оккупанты стянули сотни танков для наступления на Купянск. На участке Купянского направления речь идет о 42 тысячах российских военных, которые готовы к наступлению.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский посетил передовые позиции ВСУ под Купянском. Президент заслушал доклад командира 14-й бригады об оперативной ситуации на фронте.

В СНБО предупредили об угрозах на Купянском направлении. Лейтенант ВСУ Андрей Коваленко сообщил, что Россия действительно концентрирует значительные военные силы в районе Купянска. Он также отметил, что Запад должен понять серьезность ситуации на фронте.

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