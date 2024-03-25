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Масштабные взрывы в Одессе: РФ атаковала Украину баллистикой

Юрий Берендий
25 марта 2024, 18:10
Россия атаковала Украину баллистикой из временно оккупированного Крыма.
Масштабные взрывы в Одессе: РФ атаковала Украину баллистикой
Россияне атаковали территорию Украины баллистикой из Крыма / Коллаж Главред, фото: УНИАН, alerts.in.ua

В Одессе прогремела серия взрывов после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на собственных корреспондентов.

По информации Воздушных сил ВСУ, сначала появилась баллистическая угроза на юге Украины, а уже через минуту в сторону Одессы полетела ракета врага.

При этом, согласно сообщению Воздушных сил, Одессу атаковали сразу несколько ракет с интервалом в 20 минут.

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Глава Одесской ОГА Олег Кипер также сообщил, что российская армия атакует город и призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях до отбоя.

"Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя! Это важно! Враг атакует нас ракетами!", - написал он в своем Телеграм-канале.

Кроме того, Воздушные силы сообщали о нескольких воздушных целях в направлении Полтавы и Кременчуга.

"Ракета на Кировоградщине, курс на Кременчуг. Ракета на Полтаву", - говорилось в сообщении Воздушных сил в Телеграме.

В то же время, украинский мониторинговый канал "Николаевский Ванек" в 17:23 сообщил о пусках баллистических ракет с территории Крыма

"Баллистика из Крыма, среагируйте на тревогу", - говорится в сообщении.

UPD: По состоянию на 18:12 по всей территории Украины объявлен отбой воздушной тревоги.

Інфографіка циркон
Что известно о ракете "Циркон" / Инфографика Главред

Что такое ракета Циркон?

Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон – как заявляют в стране-агрессоре РФ, это маневрирующая противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем. Предназначена для поражения кораблей (фрегатов, авианосцев), а также наземных объектов.

По данным росСМИ, этой ракете "аналогов нет", так как и скорость, и высота, и дальность Циркона не может зафиксировать ни одна система ПРО. Ракета Циркон – это якобы гиперзвуковая ракета, которая, согласно заявлению кремлевского диктатора Владимира Путина, имеет дальность полета более 1 тыс. км и развивает скорость до 9 Маха (3 км/с).
Высота полета: 30-40 км.

Дальность: от 450 км до 1 тыс. км. Европейские открытые источники дают цифры 450-650, российские – 1 тыс.

Длина ракеты: 8-9,5 м.

Вес боевой части: 300-400 кг.

Ракетный удар по Украине 25 марта

Напомним, как ранее сообщал Главред, количество пострадавших от ракетного удара российских оккупантов по Печерскому району Киева в понедельник возросло до десяти, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Во время вражеской ракетной атаки на Киев в понедельник было зафиксировано падение обломков сбитых ракет в Печерском, Соломенском и Голосеевском районах столицы.

Силы ПВО уничтожили две баллистические ракеты, которые атаковали Киев. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что около 10:30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами с временно оккупированного Крыма.

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