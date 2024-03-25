Ночная атака дронов: Одесса - без света, применяются экстренные отключения

Перед атакой дронами оккупанты выпустили по Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П.

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Оккупанты продолжили удары по объектам энергетики / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, facebook.com/dtekdnem

В ночь на 25 марта российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, есть повреждения энергетической инфраструктуры. В Одессе нет электроснабжения - в самом городе и районе применяются экстренные отключения света.

В Силах обороны Юга сообщили, что ночная вражеская атака дронов была сосредоточена в Николаевской и Одесской областях.

"Перед атакой дронами из самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, пытаясь помешать работе ПВО, российские террористы выпустили по Одесщине противорадиолокационную ракету Х-31П. Ракета потеряла боевую способность в воздухе. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

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Далее враг атаковал несколькими волнами дронов типа "Shahed-131/136" из акватории Черного моря.

По четыре ударных БпЛА были сбиты в Одесской и Николаевской областях. Однако избежать попаданий не удалось.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Последствия атаки на Николаевскую область

"В Николаевской области враг попал по энергетическому объекту, вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Люди не пострадали", - сообщили в Силах обороны Юга.

Вражеские дроны барражировали среди жилых кварталов населенных пунктов. В результате падения сбитого "шахеда" в частном секторе Николаева произошло разрушение двухэтажного жилого дома - там вспыхнул пожар, который ликвидировали сотрудники ГосЧС. От взрывной волны пострадали несколько домов. По предварительным данным 11 человек получили ранения, двое госпитализированы, другим оказана помощь на месте.

Последствия атаки на Одесскую область

В Одесской области обломки сбитого дрона повредили энергетический объект и повлекли за собой пожар, из-за чего была обесточена часть областного центра и близлежащих населенных пунктов. Пожар ликвидирован.

"Люди не пострадали. Восстановительные и ремонтные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Гуменюк раскрыла подробности атаки

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что при помощи запуска радиолокационной ракеты оккупанты пытались обезвредить украинскую ПВО.

"Перед заходом на удар дронов, враг работал тактической авиацией и выпустил радиолокационную ракету Х-31П. Возможно, уничтожена в воздухе. Данные проверяются", - заявила Гуменюк.

По ее словам, боевая работа на Юге продолжалась полтора часа.

"На следующих заходах дронов из Черного моря враг концентрировался на объектах энергетики. По 4 дрона уничтожены в Одесской и Николаевской областях", - сказала Гуменюк.

В Одессе - экстренные отключения света

Тем временем в ДТЭК сообщили, что в Одессе и Одесском районе применяются экстренные отключения света.

Ночью армия РФ повредила один из высоковольтных энергообъектов НЭК Укрэнерго. Поэтому без света остались жители Пересыпского района Одессы. Энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры.

Удары РФ по энергетике Украины

Страна-агрессор Россия осуществила атаки ракетами и дронами по Украине в ночь на 21 и 22 марта после того, как длительное время массированных атак не осуществлялось. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что теперь ракетные удары продолжатся, и стоит быть готовыми к тому, что они могут происходить даже ежедневно.

Эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев не исключил, что в ближайшее время РФ продолжит бить по объектам энергетики Украины.

"Они (удары РФ, - ред.) будут продолжаться, но будут не столь массированными, потому что сейчас россияне выпустили все, что могли", - сказал он.

Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что российские оккупанты могут провести следующий массированный ракетный удар по Украине через несколько дней. На подготовку им будет достаточно трех дней.

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