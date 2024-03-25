УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Бойня в Крокус Сити Холл: Кремль открыл "ящик Пандоры", Путину угрожают местью

Яна Ставская
25 марта 2024, 18:13обновлено 25 марта, 18:46
Российская пропагандистская машина воспользовалась смертями своих граждан, выступив с ИПСО против Украины.
Бойня в Крокус Сити Холл: Кремль открыл
Теракт ИГ раскрыл настоящий терроризм самих россиян / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Вечером 22 марта группа мужчин с автоматами ворвалась в концертный зал "Крокус Сити Холл" и начала расстреливать там находившихся. По данным российских служб, в бойне погибло больше 130 человек - в том числе россияне, которые пришли послушать пропутинский "Пикник".

Вместо расследовать некомпетентность своих спецслужб, которые, по данным СМИ, уже были проинформированы готовящимся терактом, Кремль не придумал ничего новее и свежее, чем объявить "террористом" Украину. Даже после того, как за массовую гибель людей ответственность на себя взяла "ИГ", Москва продолжала вопить, что во всем виноват "киевский режим". Не обошлось и без мерзкой всероссийской традиции пытать задержанных без суда и следствия.

Последние кадры пыток задержанных таджиков, которые, по версии ФСБ, якобы участвовали в событиях "Крокуса…", доказали всему миру, что Россия, борющаяся с международным терроризмом, сама является его частью. Весьма показательными оказались воодушевленные комментарии россиян под видео с отрезанием уха у одного из "террористов". Это в который раз нам, очевидцам трагедии в Буче и Мариуполе, подтверждает, что Россия живет по принципу людоедства: дескать, их убивают, так как те другие - "не люди".

видео дня

В ответ ИГ через иранские СМИ донесла до Кремля, что повторит теракты в России и пригрозила безопасности Владимиру Путину.

США предупреждали Россию, но Путин отмахнулся

Американцы предупреждали о теракте в России. Как писал The New York Times помимо публичного предупреждения об угрозе терактов в РФ, к которому присоединились многие страны, они в частном порядке сообщили российским спецслужбам о возможной атаке.

Буквально за три дня до теракта Путин назвал данные американской разведки "провокационными заявлениями".

"Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество", - цитировал его Интерфакс.

У журналистов также вызывает вопрос "оперативное" реагирование российских силовиков, которые, по словам очевидцем, находились в нескольких десятках минут пешей ходы к "Крокусу…". Спецслужбы Путина фактически переждали массированный обстрел в здании и даже дали "террористам" сбежать.

Теракт в Крокус Сити Холл

23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: гуппа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями разной степени тяжести.

Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.

Путин использовал трагедию в пропагандистских целях

История с "Крокус Сити Холл" выглядела настолько "причесанной", что появление в ней украинских спецслужб было всего лишь вопросом времени. Обвинения РФ в адрес Украины не замедлились. Кремль подключил абсолютно все каналы дезинформации - от директорши RT Маргариты Симоньян и Дмитрия Медведева до удобных "оппозиционеров" за границей типа Юлии Латыниной, которая в первые же часы поисков "террористов" нашла виновников среди украинцев.

Бойня в Крокус Сити Холл: Кремль открыл

Поскольку подозреваемых ловили уже на ходу, то Следственный комитет РФ выдал заявление: мол, "террористы" пытались скрыться в Украине и даже наладили с Киевом некие контакты.

Запыхтевшуюся пропагандистскую машину не остановило и признание "Исламского государства" - Москва продолжала искать "украинский след". Организации пришлось публиковать видео, снятое одним из участников бойни, чтобы подтвердить, что атаку спланировала именно ИГ.

Самое интересное началось позже.

Одному ухо отрезали, другого избили до потери сознания

Задержав нескольких "преступников", российские силовики, не от большого ума конечно, через каналы "провоенных блогеров" (тех, которые еще в 2022-м припевали Пригожину) показали, как отрезают ухо одному из "террористов". На жестоких кадрах 18+ показано окровавленное лицо мужчины без уха - российские военные, улюлюкая, пытались запихнуть в его посеченный ударами рот кусок его же плоти.

Еще один снимок с "террористом" всплыл чуть позже - силовики зачем-то оголили задержанного ниже пояса и перевернули его на живот, демонстрируя проголодавшейся Z-публике его сзади. Напрашиваются аналогии с российским уголовным миром - когда провинившегося либо садят на бутылку, либо пускают через пах ток. Правда, в "русском мире" эта традиция вышла за пределы тюрем и стала частью "великой русской культуры".

Бойня в Крокус Сити Холл: Кремль открыл
Российские силовики хвастаются жестокостью / Фото: российские паблики

Примечательными для Украины и Запада являются кадры, снятые уже в зале суда, куда привезли четырех задержанных. На всех мужчинах были следы пыток - один с перемотанной бинтами дыркой вместо уха, другой - с пакетом на шее. Последнего пришлось ввозить в залу на медицинской каталке, так как он был без сознания. Без сознания он давал "показания", то есть вместо него отвечал один из силовиков. Ожидаемо все задержанные признали вину, их отправили за решетку.

Кажущиеся для Запада варварскими поступки путинских силовиков нашли отклик у российской аудитории. Это бахвальство насилием сразу же распространилось по низам: его подхватила, конечно же, Маргарита Симоньян, другие пропагандисты и некоторые российские звезды. Дошло до активного обсуждения в рунете необходимости введения смертной казни и "сжигания" на Красной площади провинившихся граждан.

Бойня в Крокус Сити Холл: Кремль открыл
Задержанные явно подвергались пыткам / Коллаж Главреда. Фото: Медиазона

Инцидент с расстрелом людей в "Крокус Сити Холл" подогрел и без того расистские настроения российского общества - теперь ядерная Z-аудитория Путина убеждена, что во всех грехах федерации виновны, конечно же, таджики. В таджикских диаспорах советуют своим землякам поменьше выходить на улицу.

А вот ироничной оказалась реакция ИГ - на минуточку, официально признанной международной террористической организацией: Кремлю в связи с пытками ее членов пригрозили совершением новых терактов, более того - теперь ИГ угрожает и Путину. То есть, международные террористы сами в шоке от российского мракобесия.

Отголоски Бучи и Мариуполя

Точно не украинцам удивляться новому витку агрессии россиян, готовых устраивать погромы таджикам в Москве и других городах России. В 2022 году мы стали свидетелями усеянных трупами людей в Буче, когда оттуда убежала разбитая боями российская армия.

Мы были очевидцами уничтожения оккупантами драмтеатра в Мариуполе, массовых захоронений под Изюмом и удара РФ по Каховской дамбе, после чего затопило часть Херсонской области.

Чтобы превратиться в животных, россиянам надо совсем немного: они должны в извращенный способ уверовать, что выступают на стороне света, что "освобождают" другие нации или "уничтожают террористов".

Материал подготовила: Яна Ставская

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине новости Мариуполя теракт ИГИЛ Буча Владимир Путин Изюм
Реклама

Главное за день

Бойня в Крокус Сити Холл: Кремль открыл "ящик Пандоры", Путину угрожают местью

Бойня в Крокус Сити Холл: Кремль открыл "ящик Пандоры", Путину угрожают местью

18:13 Аналитика
Масштабные взрывы в Одессе: РФ атаковала Украину баллистикой

Масштабные взрывы в Одессе: РФ атаковала Украину баллистикой

18:10 Украина
Мощный удар на востоке: уничтожен батальон оккупантов вместе с танками и БМП

Мощный удар на востоке: уничтожен батальон оккупантов вместе с танками и БМП

18:04 Украина
Все главные новости

Популярное

РФ готовит новый ракетный удар: эксперт дал тревожный прогноз и назвал сроки 8958

РФ готовит новый ракетный удар: эксперт дал тревожный прогноз и назвал сроки

Ученый назвал город, где в случае захвата РФ не останется украинцев 7823

Ученый назвал город, где в случае захвата РФ не останется украинцев

Гороскоп на завтра 26 марта: Львам - проблемы на работе, Девам - релакс 6140

Гороскоп на завтра 26 марта: Львам - проблемы на работе, Девам - релакс

Кто такой халамидник : языковед дал неожиданный ответ 4848

Кто такой "халамидник": языковед дал неожиданный ответ

Последние новости

18:13

Бойня в Крокус Сити Холл: Кремль открыл "ящик Пандоры", Путину угрожают местью

18:10

Масштабные взрывы в Одессе: РФ атаковала Украину баллистикой

18:04

Мощный удар на востоке: уничтожен батальон оккупантов вместе с танками и БМП

17:54

Есть первоочередные цели: в ВМС анонсировали новые "сюрпризы" для флота РФ

17:39

Ракета "Циркон": что известно о "пустышке", которую нахваливал Путин

РФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на ПечерскеРФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на Печерске
17:37

Исчезнет навсегда: что постелить на землю, чтобы не росли сорняки

17:30

Почему Польша струсила сбить российскую ракету: экспертный разбор

17:22

"Царствие небесное": россияне попрощались с Пугачевой после теракта в "Крокусе"

17:13

Рейд полка Калиновского на территорию Беларуси: полковник ВСУ оценил рискиВидео

Реклама
17:03

С БЧ в полтонны: РФ ударила по Киеву новейшими ракетами – СМИ раскрыли детали

16:54

Можно ли печь паски в пятницу: этнограф дала объяснение, которое удивит всех

16:48

Ракетный удар по Украине: что ищет Россия?мнение

16:43

"Кровожадные изверги": украинские звезды отреагировали на обстрел Киева

16:37

Насколько американцы реально высоко ценят Украинумнение

16:15

ВСУ нанесли самый большой удар по Севастополю с начала войны: новые деталиФото

16:02

Будут вставлять палки в колеса: шахматист-путинист разнылся по поводу МОК

16:02

Ракетный удар РФ по Киеву: число раненых возросло, что известно о разрушенияхФотоВидео

15:51

Орхидеи зацветут в два раза быстрее: эксперт рассказала, как ускорить цветениеВидео

15:39

Найти собаку среди игрушек за 12 секунд сможет только самый внимательный: сложная загадка

15:31

Макрон отверг бред Кремля о "причастности" Украины к теракту в Крокус-холле

Реклама
15:28

Было 32 года: alyona alyona потеряла близкого человека

15:14

Из-за обстрелов РФ тариф на свет придется поднять до 3,5 грн - эксперт

15:12

От защиты Одессы до боев в окопах: пять сценариев участия Франции в войне с РФ

15:10

Скоро вже буде Пасха: как сейчас живет тиктокер Матвей из ЧеркассчиныФотоВидео

14:56

Россия может создать две новые армии: разведка Британии предупредила об угрозах

14:46

Что такое птитим: чем полезен такой продукт и как его готовить

14:39

Почему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата

14:21

"У нас нет больше зала": РФ ракетой полностью разрушила спортшколу в Киеве, где занимались дети гимнастикой

14:13

Можно ли пить безалкогольное пиво за рулем в Украине: что нужно знать водителям

13:52

Что можно есть во время поста: список продуктов вас удивит

13:51

Войска РФ продвигаются к окраинам Часового Яра: в ISW оценили угрозу окружения города

13:49

"Бумер" и "Бандитский Петербург": в России умер популярный актер в возрасте 50 лет

13:40

В крупном регионе Украины мужчинам запретили приближаться к границе: что произошло

13:31

Джоли в бешенстве: общая дочь Шайло приняла серьезное решение

13:29

Налетят грозы и снег, температура будет бить рекорды: в Украине резко изменится погода

13:26

Стало известно, куда были нацелены ракеты России в Киеве: СМИ раскрыли деталиФото

13:24

Для чего нужны пластиковые "стулья" в пицце: мужчина ошеломил ответомВидео

13:22

Лунный календарь на апрель 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

13:17

Филипп Киркоров покинул РФ после теракта в "Крокус Сити Холл"

13:14

"Продолжается разбор завалов": Зеленский прокомментировал жестокий удар по Киеву

Реклама
12:56

Гороскоп Таро на апрель 2024: Ракам - подарок, Львам - радость, Девам - успехВидео

12:44

Онкобольную Кейт Миддлтон увезли в неизвестном направлении: детали

12:37

Что известно о ракете "Оникс" и почему ее называют "неуязвимой"

12:32

"5 пострадавших - 2 в больнице": Кличко озвучил последствия ракетного удара по КиевуВидео

12:18

Пятна исчезнут за считанные секунды: женщина поделилась "волшебной техникой"Видео

12:11

Восстановление дамбы ДнепроГЭС займет годы - в Укргидроэнерго раскрыли масштабы удара

11:58

Ученый назвал город, где в случае захвата РФ не останется украинцев

11:45

ВСУ мощно уничтожают флот РФ в Крыму: в ISW раскрыли эффективность атак

11:34

"Тяжелое время": предательница Ани Лорак поплакалась из-за поведения дочери

11:33

Ракетный удар по Киеву: уничтожены две баллистические ракеты

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки
АвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять