Бойня в Крокус Сити Холл: Кремль открыл "ящик Пандоры", Путину угрожают местью

Российская пропагандистская машина воспользовалась смертями своих граждан, выступив с ИПСО против Украины.

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Теракт ИГ раскрыл настоящий терроризм самих россиян / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Вечером 22 марта группа мужчин с автоматами ворвалась в концертный зал "Крокус Сити Холл" и начала расстреливать там находившихся. По данным российских служб, в бойне погибло больше 130 человек - в том числе россияне, которые пришли послушать пропутинский "Пикник".

Вместо расследовать некомпетентность своих спецслужб, которые, по данным СМИ, уже были проинформированы готовящимся терактом, Кремль не придумал ничего новее и свежее, чем объявить "террористом" Украину. Даже после того, как за массовую гибель людей ответственность на себя взяла "ИГ", Москва продолжала вопить, что во всем виноват "киевский режим". Не обошлось и без мерзкой всероссийской традиции пытать задержанных без суда и следствия.

Последние кадры пыток задержанных таджиков, которые, по версии ФСБ, якобы участвовали в событиях "Крокуса…", доказали всему миру, что Россия, борющаяся с международным терроризмом, сама является его частью. Весьма показательными оказались воодушевленные комментарии россиян под видео с отрезанием уха у одного из "террористов". Это в который раз нам, очевидцам трагедии в Буче и Мариуполе, подтверждает, что Россия живет по принципу людоедства: дескать, их убивают, так как те другие - "не люди".

видео дня

В ответ ИГ через иранские СМИ донесла до Кремля, что повторит теракты в России и пригрозила безопасности Владимиру Путину.

США предупреждали Россию, но Путин отмахнулся

Американцы предупреждали о теракте в России. Как писал The New York Times помимо публичного предупреждения об угрозе терактов в РФ, к которому присоединились многие страны, они в частном порядке сообщили российским спецслужбам о возможной атаке.

Буквально за три дня до теракта Путин назвал данные американской разведки "провокационными заявлениями".

"Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество", - цитировал его Интерфакс.

У журналистов также вызывает вопрос "оперативное" реагирование российских силовиков, которые, по словам очевидцем, находились в нескольких десятках минут пешей ходы к "Крокусу…". Спецслужбы Путина фактически переждали массированный обстрел в здании и даже дали "террористам" сбежать.

Теракт в Крокус Сити Холл 23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: гуппа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями разной степени тяжести. Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.

Путин использовал трагедию в пропагандистских целях

История с "Крокус Сити Холл" выглядела настолько "причесанной", что появление в ней украинских спецслужб было всего лишь вопросом времени. Обвинения РФ в адрес Украины не замедлились. Кремль подключил абсолютно все каналы дезинформации - от директорши RT Маргариты Симоньян и Дмитрия Медведева до удобных "оппозиционеров" за границей типа Юлии Латыниной, которая в первые же часы поисков "террористов" нашла виновников среди украинцев.

Поскольку подозреваемых ловили уже на ходу, то Следственный комитет РФ выдал заявление: мол, "террористы" пытались скрыться в Украине и даже наладили с Киевом некие контакты.

Запыхтевшуюся пропагандистскую машину не остановило и признание "Исламского государства" - Москва продолжала искать "украинский след". Организации пришлось публиковать видео, снятое одним из участников бойни, чтобы подтвердить, что атаку спланировала именно ИГ.

Самое интересное началось позже.

Одному ухо отрезали, другого избили до потери сознания

Задержав нескольких "преступников", российские силовики, не от большого ума конечно, через каналы "провоенных блогеров" (тех, которые еще в 2022-м припевали Пригожину) показали, как отрезают ухо одному из "террористов". На жестоких кадрах 18+ показано окровавленное лицо мужчины без уха - российские военные, улюлюкая, пытались запихнуть в его посеченный ударами рот кусок его же плоти.

Еще один снимок с "террористом" всплыл чуть позже - силовики зачем-то оголили задержанного ниже пояса и перевернули его на живот, демонстрируя проголодавшейся Z-публике его сзади. Напрашиваются аналогии с российским уголовным миром - когда провинившегося либо садят на бутылку, либо пускают через пах ток. Правда, в "русском мире" эта традиция вышла за пределы тюрем и стала частью "великой русской культуры".

Российские силовики хвастаются жестокостью / Фото: российские паблики

Примечательными для Украины и Запада являются кадры, снятые уже в зале суда, куда привезли четырех задержанных. На всех мужчинах были следы пыток - один с перемотанной бинтами дыркой вместо уха, другой - с пакетом на шее. Последнего пришлось ввозить в залу на медицинской каталке, так как он был без сознания. Без сознания он давал "показания", то есть вместо него отвечал один из силовиков. Ожидаемо все задержанные признали вину, их отправили за решетку.

Кажущиеся для Запада варварскими поступки путинских силовиков нашли отклик у российской аудитории. Это бахвальство насилием сразу же распространилось по низам: его подхватила, конечно же, Маргарита Симоньян, другие пропагандисты и некоторые российские звезды. Дошло до активного обсуждения в рунете необходимости введения смертной казни и "сжигания" на Красной площади провинившихся граждан.

Задержанные явно подвергались пыткам / Коллаж Главреда. Фото: Медиазона

Инцидент с расстрелом людей в "Крокус Сити Холл" подогрел и без того расистские настроения российского общества - теперь ядерная Z-аудитория Путина убеждена, что во всех грехах федерации виновны, конечно же, таджики. В таджикских диаспорах советуют своим землякам поменьше выходить на улицу.

А вот ироничной оказалась реакция ИГ - на минуточку, официально признанной международной террористической организацией: Кремлю в связи с пытками ее членов пригрозили совершением новых терактов, более того - теперь ИГ угрожает и Путину. То есть, международные террористы сами в шоке от российского мракобесия.

Отголоски Бучи и Мариуполя

Точно не украинцам удивляться новому витку агрессии россиян, готовых устраивать погромы таджикам в Москве и других городах России. В 2022 году мы стали свидетелями усеянных трупами людей в Буче, когда оттуда убежала разбитая боями российская армия.

Мы были очевидцами уничтожения оккупантами драмтеатра в Мариуполе, массовых захоронений под Изюмом и удара РФ по Каховской дамбе, после чего затопило часть Херсонской области.

Чтобы превратиться в животных, россиянам надо совсем немного: они должны в извращенный способ уверовать, что выступают на стороне света, что "освобождают" другие нации или "уничтожают террористов".

Материал подготовила: Яна Ставская

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