Пытали и казнили сотнями: западные эксперты назвали имена бучанских палачей

Буча после освобождения от оккупантов РФ / УНИАН

Российские оккупанты, которые в начале марта захватили Бучу Киевской области, сразу начали охотиться за местными жителями по спискам, заранее составленным их спецслужбами.

Об этом идет речь в расследовании Associated Press совместно с программой PBS Frontline и расследователями SITU Research.

Отмечается, что рашисты ходили от дома к дому для "выявления потенциальных угроз", при этом сами они называли это "зачисткой".

Оккупанты проверяли документы, просматривали телефоны и допрашивали людей. Тех, кто не прошел "фильтрацию", оккупанты пытали и казнили, — это подтверждают записи с камер наблюдения и аудиозаписи.

Подчеркивается, что укрытие мирных жителей в подвале офисного здания на Яблунской, 144 российские оккупанты превратили в тюрьму. В подвале удерживали больше 100 человек, а в здании россияне обустроили "штаб-квартиру", госпиталь и пыточную.

Правоохранители нашли в Буче больше 450 тел, больше всего — около 40 — на улице Яблунская.

Расследователи напомнили, что по данным украинской прокуратуры, ответственность за преступления на Яблунской, 144 несут военные 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, командующий генерал-майор Сергей Чубарыкин и его начальник генерал-полковник Александр Чайко. Правоохранители также установили многих оккупантов, которые находились в Буче и, в частности, на Яблунской.

Ранее сообщалось, что оккупантов из 64-й бригады армии РФ, которые в Киевской области занимались мародерством и убивали мирных жителей, перебросили на другое направление фронта в Украине.

Напомним, Бучанская окружная прокуратура объявила подозрение российскому военнослужащему белорусского происхождения Сергею Колоцею. По данным следствия, он расстрелял, по меньшей мере, четырех гражданских в Буче Киевской области.

Читайте также: