Приказ - убивать гражданских и грабить: новые детали о российской бригаде "бучанских палачей"

Пленные российские оккупанты / Андрей Билецкий

Оккупантов из 64-й бригады армии РФ, которые в Киевской области занимались мародерством и убивали мирных жителей, перебросили на другое направление фронта в Украине.

Командование не дает им уволиться со службы, отдает приказы убивать гражданских и вывозить награбленное на машинах, говорится в материале Сurrenttime.

Как рассказала журналист Екатерина Фомина, которая делала расследование о преступлениях 64-й бригады РФ в Украине, солдаты этого подразделения свидетельствуют, что заместитель командира по тылу Вячеслав Клобуков, занимался мародерством.

"И они дают такую интересную деталь: Вячеслав обворовывал дома и забирал красивую посуду, чтобы командование ощущало себя комфортно и кушало из этой посуды", - говорит она.

По ее данным, командир бригады Азатбек Омурбеков давал приказы обстреливать машины с мирными жителями, которые пытались проехать по трассе, рядом с которой базировалась на тот момент бригада.

"Но никаких деталей, никаких подтверждений того, кто именно стрелял, кто именно был застрелен, – нет. Но мы знаем, что действительно на въездах в Андреевку людей расстреливали. И, например, в нашем расследовании среди 13 убитых в Андреевке есть один волонтер Красного Креста, который пытался через Андреевку проехать в села, которые расположены чуть дальше, чтобы вывезти свою семью из оккупации", - добавила Фомина.

Ранее сообщалось, что Бучанская окружная прокуратура объявила подозрение российскому военнослужащему белорусского происхождения Сергею Колоцею. По данным следствия, он расстрелял, по меньшей мере, четырех гражданских в Буче Киевской области.

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