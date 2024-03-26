РФ бьет по Украине с новой тактикой: в ВСУ предупредили, когда ждать ударов

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал о новой тактике ударов оккупантов РФ по Украине.
"Обстрелы происходят постоянно. Враг в последнее время акцентировал свое внимание и пытается атаковать достаточно мощно наши инфраструктурные объекты. Это связано с различными факторами", - заявил он в эфире информационного марафона.
По его словам, россияне постоянно меняют тактику, пытаясь найти слабые щели в нашей системе ПВО.
"Основная его цель - это дестабилизировать обстановку внутри страны, заставить Украину к нестандартным действиям. Конечно, мы продолжаем мониторить, выявлять ракеты и другие средства противника и наносить по ним огневое поражение", - заявил Евлаш.
Спикер ВС добавил, что российские захватчики уменьшили интервалы между атаками на Украину поскольку пытаются найти слабые места в украинской системе ПВО.
Кто такой Илья Евлаш?
Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.
Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия.
До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".
Удары РФ по Украине
Напомним, после ночной атаки Одесса осталась без электроэнергии. Перед атакой дронами оккупанты выпустили по Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П.
Ранее Россия осуществила атаки ракетами и дронами по Украине в ночь на 21 и 22 марта после того, как длительное время массированных атак не осуществлялось. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что теперь ракетные удары продолжатся, и стоит быть готовыми к тому, что они могут происходить даже ежедневно.
Эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев не исключил, что в ближайшее время РФ продолжит бить по объектам энергетики Украины.
Другие новости:
- Есть погибшие и без вести пропавшие: в МВД озвучили последствия ракетного удара 22 марта
- От взрыва дом взлетел на воздух и упал на другой: детали ракетного удара по Запорожью
- В Киеве ПВО сбила 10 целей, на Львовщине ракетная атака: детали удара РФ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред