РФ бьет по Украине с новой тактикой: в ВСУ предупредили, когда ждать ударов

Россияне постоянно меняют тактику, пытаясь найти слабые щели в нашей системе ПВО.

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В ВС рассказали о противодействии ударам РФ / коллаж: Главред, фото: Викимедиа, Picryl

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал о новой тактике ударов оккупантов РФ по Украине.

"Обстрелы происходят постоянно. Враг в последнее время акцентировал свое внимание и пытается атаковать достаточно мощно наши инфраструктурные объекты. Это связано с различными факторами", - заявил он в эфире информационного марафона.

По его словам, россияне постоянно меняют тактику, пытаясь найти слабые щели в нашей системе ПВО.

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"Основная его цель - это дестабилизировать обстановку внутри страны, заставить Украину к нестандартным действиям. Конечно, мы продолжаем мониторить, выявлять ракеты и другие средства противника и наносить по ним огневое поражение", - заявил Евлаш.

Спикер ВС добавил, что российские захватчики уменьшили интервалы между атаками на Украину поскольку пытаются найти слабые места в украинской системе ПВО.

Кто такой Илья Евлаш? Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия. До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Удары РФ по Украине

Напомним, после ночной атаки Одесса осталась без электроэнергии. Перед атакой дронами оккупанты выпустили по Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П.

Ранее Россия осуществила атаки ракетами и дронами по Украине в ночь на 21 и 22 марта после того, как длительное время массированных атак не осуществлялось. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что теперь ракетные удары продолжатся, и стоит быть готовыми к тому, что они могут происходить даже ежедневно.

Эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев не исключил, что в ближайшее время РФ продолжит бить по объектам энергетики Украины.

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