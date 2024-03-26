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РФ ударила по жилой застройке: мэр Харькова рассказал о прилете в городе

Алексей Тесля
26 марта 2024, 12:00
Взрыв прогремел в Шевченковском районе Харькова, под удар попала жилая застройка, сообщает Игорь Терехов.
Пожарные
РФ нанесла удар по Харькову / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/DSNSKHARKIV

Приграничный со страной-агрессором РФ Харьков вновь подвергся обстрелу российских оккупантов во вторник утром, 26 марта.

В Харькове утром 26 марта внезапно раздались взрывы. Об этом в Telegram написал мэр города Игорь Терехов.

По его данным, взрыв прогремел в Шевченковском районе Харькова. При этом под удар попала жилая застройка.

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"Предварительно "прилет" в Шевченковском районе города. Подробности выясняем. Предварительно удар пришелся по району жилой застройки Харькова. Информация о пострадавших и возможных разрушениях – уточняется", - написал Терехов.

Информацию об ударе РФ по гражданской инфраструктуре Харькова подтвердил глава ОВА Олег Синегубов.

"Зафиксировано попадание в Шевченковском районе. Информация о пострадавших в эту минуту не поступала. Осмотр места профильными службами продолжается", - написал он.

Подробности удара РФ по Харькову

Позднее Терехов уточнил, что к счастью обошлось без жертв и пострадавших.

"Пострадало нежилое здание, в находящейся рядом многоэтажке вылетели стекла. Раненых и погибших, к счастью, нет", - написал мэр города.

Кто такой Игорь Терехов?

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Удары РФ по Харькову

Напомним, ночью в Харькове прогремел взрыв, город атаковали "Шахеды". По предварительной информации, силы ПВО сбили по меньшей мере восемь вражеских беспилотников над Харьковщиной.

Ранее российские оккупанты нанесли ракетный удар по пожарной части приграничного населенного пункта Харьковской области.

В результате удара повреждения получило здание пожарной части: выбиты окна, двери, ворота, повреждена крыша и фасадная часть. Также повреждены четыре пожарно-спасательных автомобиля.

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