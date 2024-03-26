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Ночью в Харькове прогремел взрыв, город атаковали "Шахеды": что известно

Анна Ярославская
26 марта 2024, 06:40
По предварительной информации, силы ПВО сбили по меньшей мере восемь вражеских беспилотников над Харьковщиной.
Дрон, силы ПВО
Силы ПВО сбили 8 "Шахедов" / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU, Силы обороны Юга

В ночь на 26 марта в Харькове прогремел взрыв - город атаковали дроны "Шахед". Был "прилет". Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Прилет" одного из беспилотников в землю у нежилого здания, - написал он в Telegram.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. В строении рядом с воронкой от взрыва выбиты стекла.

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Как сообщил глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов, продолжается осмотр мест попаданий вражеских беспилотников в Харькове.

"Зафиксировано одно попадание в землю. На эту минуту – без пострадавших. Спасибо силам ПВО за работу", - написал он в Telegram.

Синегубов добавил, что, по предварительной информации, силы ПВО сбили по меньшей мере восемь вражеских беспилотников над Харьковщиной.

Как писал Главред, в ночь на 25 марта российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, есть повреждения энергетической инфраструктуры. В Одессе и районе применялись экстренные отключения света.

Перед атакой дронами оккупанты выпустили по Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П.

Напомним, ночью 18 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по пожарной части приграничного населенного пункта Харьковской области.

В результате удара повреждения получило здание пожарной части: выбиты окна, двери, ворота, повреждена крыша и фасадная часть. Также повреждены четыре пожарно-спасательных автомобиля.

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