5 городов окажутся под угрозой: боец ВСУ назвал последствия падения Часового Яра

Боец ВСУ отметил, что город Часов Яр имеет стратегическое значение, ведь его захват откроет россиянам путь к ряду важных городов в Донецкой области.

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Боец ВСУ назвал последствия падения Часового Яра / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Если россиянам удастся захватить город Часов Яр на Бахмутском направлении боевых действий, то под угрозой обстрелов окажется ряд городов на Донетчине. Об этом в эфире Апостроф TV рассказал сержант батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич.

По его словам, Часов Яр является стратегически важной высотой, поэтому в случае захвата россиянами этого населенного пункта, такие города как Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка окажутся под угрозой. Кроме того, враг сможет наносить прямые артиллерийские удары по этим городам.

Военнослужащий отмечает, что в результате потери Часового Яра, украинским воинам будет трудно закрепиться на других позициях.

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"Поэтому Часов Яр - это такая горячая точка, за которую держимся мы, чтобы его защитить", - подчеркнул военный.

Он указал, что на этом направлении боевых действий присутствуют вторая и третья общевойсковые армии, а также 98-я десантная дивизия, которые имеют квалифицированный персонал. По его словам, они готовы активно штурмовать позиции Вооруженных сил Украины.

Что известно о 92-й бригаде Формирование механизированных войск в составе Сухопутных войск ВСУ. Дислоцируется в Харьковской области и относится к Оперативному командованию "Восток". С началом российско-украинской войны 2014 года силы бригады находились в Харьковской области, подразделения бригады участвовали в попытке деблокировать окруженные под Иловайском войска. В дальнейшем участвовала во многих боях, в частности в захвате спецназовцев ГРУ под Счастьем. С 2022 года участвовала в отражении российского полномасштабного вторжения на харьковском направлении и в осеннем контрнаступлении. Бригада названа в честь Ивана Сирко - кошевого атамана Запорожской Сечи, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, роясны пытаются провести наступление на Марьинском направлении, сообщил офицер подразделения "Легион Свободы" Сергей Воронов. По его словам, враг пытается продвигаться в направлении Георгиевки.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области 23 марта состоялся удар по расположению российских оккупантов, о чем сообщил советник городского головы Петр Андрющенко. В результате этого удара было уничтожено 7 оккупантов, а также есть раненые.

Ситуация на Бахмутском направлении является чрезвычайно сложной - противник использует свои лучшие войска для того, чтобы прорваться к Часовому Яру. Продолжение наступления россиян на этом направлении фронта может привести к оккупации Славянска и Краматорска. Об этом сообщил руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины Олег Калашников.

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