Россия снова атаковала Украину дронами: в одной из областей - взрывы

Захватчики вернулись к воздушному террору.

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В Днепропетровской области - взрывы / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU, ВСУ

Российские оккупанты вечером, 25 марта, выпустили по Украине ударные беспилотники. В Днепропетровской области отработала ПВО.

Как отмечает глава ОВА Сергей Лысак, украинским Силам обороны удалось уничтожить вражескую цель.

Ракетные удары сегодня в Украине - где гремели взрывы 25 марта

В понедельник, 25 марта, российские оккупанты - в третий раз за последние 5 дней - нанесли ракетный удар по Киеву . Взрывы прогремели сразу после объявления воздушной тревоги. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что силы ПВО уничтожили две баллистические ракеты.

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Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

В результате атаки РФ повреждена гражданская инфраструктура, в частности спортзал в Печерском районе столицы. Падение обломков зафиксировано также в Голосеевском, Днепровском и Соломенском районах города. Известно о 5 пострадавших. Из них двое находятся в больнице.

Уже днем РФ атаковала Одесскую область . Областной центр атаковали сразу несколько ракет с интервалом в 20 минут. Три человека пострадали.

Основные характеристики Шахеда / Инфографика Главреда

Defense Express утверждает, что для удара по Киеву в понедельник, 25 марта, страна-агрессор РФ использовала свою новейшую ракету - ЗМ22 "Циркон", обломки которой нашли в черте города. При этом пока остается под вопросом откуда именно был осуществлен пуск - со стационарного БКР "Утес", также известный как "Объект-100" - "Сотка", или модернизированного мобильного комплекса береговой обороны "Бастион".

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