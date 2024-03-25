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Обстрелы через день: военный эксперт спрогнозировал даты новых ударов РФ

Алексей Тесля
25 марта 2024, 21:14
В ближайшее время интервалы между обстрелами могут продолжаться от суток до трех, не исключает Александр Коваленко.
Ракета, Александр Коваленко
Александр Коваленко прокомментировал ракетный удар РФ / ua.depositphotos.com, Facebook Александр Коваленко

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал вероятность новых ракетных ударов РФ по Украине.

В ближайшее время интервалы между обстрелами могут продолжаться от суток до трех. Такое мнение он высказал в комментарии ТСН.

"Это были заранее спланированные обстрелы, ничего удивительного. Они планировали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Украины, это входило в их планы", - говорит эксперт.

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Он поясняет, что планы оккупантов были отложены, потому что с начала 2024 года были уничтожены сразу два самолета А-50 и россияне не смогли полноценно обеспечивать наведение ракет вглубь украинского тыла.

"Более чем уверен, что удары они планировали на февраль, но из-за уничтожения самолетов им пришлось перенести все это на вторую половину марта. Поэтому эти удары мы наблюдаем сейчас, а не зимой. Пока у россиян есть потенциал", – отметил аналитик.

Он считает, что через некоторое время оккупанты не смогут уже использовать такое количество ракет, обстреливая через день, через два, через три.

"Этот интервал будет увеличиваться до недели-полторы-двух, а затем они войдут в оперативную паузу где-то на месяц. Но в ближайшее время они на эту паузу не выйдут, потому что пока есть потенциал ракет", - добавил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ракетный удар по Киеву

Напомним, во время вражеской ракетной атаки на Киев в понедельник было зафиксировано падение обломков сбитых ракет в Печерском, Соломенском и Голосеевском районах столицы.

В Печерском районе Киева была разрушена трехэтажная часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука, где были спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Погибших нет, травмирована заведующая лабораторией Академии, ее госпитализировали. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

Известно, что украинская ПВО уничтожила две баллистические ракеты. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что около 10:30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами с временно оккупированного Крыма.

Виталий Кличко озвучил последствия ракетного удара по Киеву. В результате сегодняшней атаки врага нет попаданий в многоэтажные жилые дома. Известно о 5 пострадавших. Из них двое находятся в больнице.

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