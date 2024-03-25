У врага крупные потери на востоке: бригада ВСУ "перемолола" сотни штурмовиков РФ

За месяц активных боев, благодаря действиям батальонной тактической группы, сформированной 12-й бригадой "Азов", только по подтвержденным данным враг потерял 356 - убитыми, 602 - ранеными и 3 - пленными.
На Кременском направлении продолжаются вражеские штурмы, идут тяжелые бои вблизи Тернов, а противник не считается с потерями личного состава, сообщает пресс-служба бригады в Telegram-канале.
За месяц активных боев, благодаря действиям батальонной тактической группы, сформированной 12-й бригадой "Азов", только по подтвержденным данным враг потерял:
- 356 – уничтоженными;
- 602 – ранеными;
- 3 – пленными.
Также враг потерял:
- 9 танков;
- 18 БМП;
- 5 БТР;
- 6 артиллерийских систем;
- 2 единицы спецтехники;
- 1 миномет;
- 2 БПЛА;
- большое количество систем связи, РЭБ/РЭР и вспомогательного оборудования.
Указывается, что в отражении вражеских атак задействованы все возможные средства поражения. Наиболее эффективно показывают себя FPV-дроны, ударные дроны со сбросами и артиллерия.
"Азов" вместе со смежными подразделениями продолжает держать оборону на одном из самых сложных направлений", - подчеркнули в бригаде.
Оккупация Донбасса
Незаконная временная оккупация Донбасса — боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины, начавшиеся в апреле 2014 года и предшествовавшие полномасштабному кровавому вторжению России в Украину 24 февраля 2022 года.
Ситуация на фронте
Напомним, что в разведке Британии предупредили о новых атаках РФ по Украине. Россия нанесла первый более чем за месяц крупный удар с использованием авиации дальнего действия по Украине. В состав ударной группы вошли по меньшей мере 10 самолетов Ту-95.
Как сообщал Главред, россияне не могут захватить Часов Яр, но постоянно совершают штурмы. На этом направлении оккупанты используют тяжелую технику - танки и бронированные машины. Особенно активно они наступают на Богдановку, Ивановское, Клещеевку и Андреевку.
Также во время захвата Авдеевки Россия потеряла тысячи бойцов и сотни бронемашин. Рекордные потери стали следствием четырехмесячной кампании по захвату города. Однако ВСУ смогли остановить дальнейшее продвижение РФ, перейдя от отступления к активной обороне.
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