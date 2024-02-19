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Россия пытается прорваться сразу на пяти направлениях фронта - NYT

Анна Ярославская
19 февраля 2024, 09:25
Украинским военным не хватает боеприпасов без военной помощи США на 1000 км линии фронта.
ВСУ, войска РФ
Украина ведет отчаянную борьбу, пытаясь сдержать натиск России / Коллаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Минобороны РФ

Страна-агрессор и оккупанты Россия пытается прорваться сразу на пяти направлениях. Речь идет об Авдеевском, Бахмутском, Работинском, Кременском и Марьинском.

Как пишет американское издание The New York Times, оккупанты пытаются вернуть территории, которые Украина освободила во время контрнаступлений в 2022 и 2023 годах.

"Украина ведет отчаянную борьбу, пытаясь сдержать натиск России. Перед рассветом в субботу российские войска захватили давний украинский оплот - Авдеевку, что стало первым крупным боевым достижением Москвы с момента взятия Бахмута в мае прошлого года", - пишет издание.

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Журналисты отмечают, что на всем фронте протяженностью 1000 км Украине не хватает боеприпасов из-за задержек с американской военной помощью.

Российское наступление разделилось на пять основных линий атаки, охватывающих города и поселки на большей части фронта на востоке и юге Украины.

Карта
Пять направлений, где Россия борется за прорыв украинских позиций / nytimes.com

Авдеевка

Россия Авдеевку Донецкой области. Разрушенный город занимает площадь всего около 19 кв. километров. Он расположен всего в нескольких километрах от Донецка, который Россия оккупировала в 2014 году.

"Неясно, насколько далеко россияне смогут продвинуть наступление за пределы Авдеевки и насколько хорошо украинцы построили свои линии обороны. Но следующие крупные населенные пункты, где проживают десятки тысяч мирных жителей, находятся всего лишь примерно в 56 километрах к западу", - говорится в статье.

В боях за Авдеевку на этом направлении было задействовано около 50 тысяч российских солдат. Десятки тысяч россиян были убиты или ранены, но Россия неуклонно пополняет их ряды, в том числе используя осужденных для участия в боевых действиях.

Марьинка

Разрушенный город Марьинка теперь является базой для российских атак.

"После двух лет российских бомбардировок и боев от Марьинки осталось совсем немного. Но захват этого города позволил россиянам переключить свое внимание на юг и еще один жизненно важный опорный пункт Украины –Угледар", - пишет NYT.

В прошлом году армия РФ неоднократно пыталась атаковать Угледар с юга и понесла катастрофические потери, в том числе разгромное поражение в одном из крупнейших танковых сражений войны.

Но поскольку Марьинка находится под контролем, россяине атакуют Угледар с севера. В настоящее время они продвигаются через село Новомихайловка, которое находится примерно в 20 км к северо-востоку.

"Неясно, сколько сил РФ собрала на этом направлении, но украинские официальные лица говорят Россия держит около 40 тысяч человек в близлежащем районе Мариуполя , чтобы их можно было использовать для атак с юга.

Солдаты, сражающиеся в районе Угледара, заявили, что падение Авдеевки, скорее всего, высвободит российские войска для активизации атак с севера", - пишут журналисты.

Работино

Россия стремится свести на нет крупнейшие достижения Украины в прошлом году.

Когда в прошлом году неудавшееся летнее контрнаступление Украины достигло кульминации, ее войскам удалось продвинуться всего на 16 км вглубь южного фронта, дойдя до населенного пункта Работино.

"Россия теперь, похоже, полна решимости вернуть то, что она потеряла", - пишет издание.

У российских военных на этом фронте сконцентрировано больше войск, чем на Авдеевском фронте, заявил на этой неделе Дмитрий Лыховий, представитель украинских солдат, сражающихся на Юге.

"Похоже, что россияне поставили перед собой задачу добиться там определенного успеха путем штурма, как они пытаются сделать в Авдеевке", — сказал он.

Кременная

Россия продвигается из Кременной, чтобы вернуть себе города на северо-востоке, которые она потеряла в конце 2022 года.

"С тех пор, как более года назад россияне были изгнаны с оккупированных территорий на северо-востоке Украины, потеряв контроль над более чем 500 населенными пунктами, расположенными на площади более 11 тыс. квадратных километров, они борются за то, чтобы попытаться вернуть их обратно.

В прошлом году небольшая территория перешла из рук в руки, несмотря на интенсивные бои в лесополосах вдоль фронта. Теперь Россия снова начинает двигаться вперед, хотя и медленно, несмотря на ожесточенное сопротивление Украины", - пишут журналисты.

Российские войска продвигаются в двух направлениях от города Кременная : к разрушенному городу Купянск на севере и к Лиману в 128 км к югу. Россия удерживала в этом районе в общей сложности около 110 тысяч военнослужащих в течение нескольких месяцев.

Бахмут

В мае 2023 года Россия разрушила, а затем захватила город Бахмут , что стало ее последним значительным территориальным завоеванием на поле боя перед наступлением на Авдеевку. К тому времени, когда оккупанты взяли Бахмут, их силы были истощены, а возглавлявшая борьбу группа наемников "Вагнера" устроила мятеж.

"Надежды украинцев использовать беспорядки для контратаки на флангах города в значительной степени зашли в тупик. Теперь инициатива принадлежит россиянам.

Генерал Александр Сырский, недавно назначенный командующий украинскими войсками, недавно заявил, что россияне полны решимости прорвать их оборону в районе Часового Яра , что даст им контроль над господствующими высотами в этом районе и подвергнет город Краматорск усиленному артиллерийскому огню", - говорится в статье.

По оценкам Украины, на Бахмутском направлении находятся около 62 тысячи российских солдат .

"Ситуация напряженная, требующая постоянного мониторинга общей ситуации и оперативного принятия решений на местах", — заявил генерал Сырский.

Ситуация на фронте - последние новости

После завершения боев за Авдеевку оккупантам нужно принимать решение, куда перебрасывать основные силы дальше. Армия РФ может попытаться выйти на оперативное пространство западнее города или сконцентрироваться на Купянске Харьковской области, Часовом Яру в Донецкой области или Работино в Запорожской области. Об этом сообщили аналитики DeepState в понедельник, 19 февраля.

На Запорожском отрезке российские оккупанты начали массированную атаку от Работино до Вербового. Юго-западнее Вербового им удалось пробить оборону. Часть сил противника смогла прорваться в Работино, однако большинство было ликвидировано защитниками.

Как пишет Институт изучения войны, сейчас российские войска проводят по меньшей мере три наступательные операции:

  • вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности в направлении Купянска и Лимана;
  • в Авдеевке и вокруг нее;
  • вблизи Работино на западе Запорожской области.

В ISW добавили, что задержки с предоставлением западной военной помощи Украине помогают стране-агрессору России начать наступательные операции сразу на нескольких участках фронта, чтобы оказать давление на Силы обороны.

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