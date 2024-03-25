Масштабные удары по энергетике: в Минэнерго рассказали, что будет с тарифами

В Минэнерго отметили, что пока не рассматривается вопрос прекращения эксперта электроэнергии из Украины для стабилизации энергосистемы.

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В Минэнерго ответили будут ли повышать тарифы / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ГСЧС, Минэнерго

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что украинские энергетики продолжают проводить верификацию повреждений, которые были нанесены энергетическому сектору последней массовой российской атакой 22 марта. Об этом он рассказал во время брифинга для СМИ.

"Это была самая масштабная атака за весь период большой агрессии. Полного понимания, насколько разрушены объекты, у нас пока нет. Есть большие завалы, сейчас их разбирают, не везде есть доступ к оборудованию, чтобы проверить состояние", - отметил он.

Он также отметил, что относительно суммы нанесенного ущерба - точные цифры будут известны после проведения верификации повреждений. Однако он считает, что речь будет идти о миллиардных убытках.

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"Безусловно, мы все эти суммы будем в дальнейшем требовать от агрессора в соответствующих судебных исках", - отметил министр.

Герман Галущенко подчеркнул, что в данный момент не рассматривается вопрос об остановке экспорта электроэнергии для стабилизации ситуации в энергосистеме или повышения тарифов.

"Я не вижу сегодня, что это как-то драматично решит нашу ситуацию. Сейчас нет никаких решений по тарифам, судьбе ПСО или запрета экспорта. Сейчас мы фокусируемся на фиксировании последствий атак. Тогда мы выйдем на цифры, сроки восстановления и от этого уже будем принимать решения по соответствующим вопросам", - рассказал он.

Министр энергетики также отметил, что Украина имеет возможность импортировать электроэнергию из стран Европы. Сейчас предусмотрена возможность импортировать до 1,7 ГВт, но Украина обратилась к ENTSO-E с просьбой увеличить эти объемы.

"Нам надо больше, потому что сегодня это вопрос выживания. Хотя бы 2,5 ГВт было бы для нас то, что нужно", - сказал министр.

Кто такой Герман Галущенко? Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".

Удары по объектам критической инфраструктуры Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 22 марта, Россия устроила масштабную атаку на энергетическую систему Украины. Из-за ракетных обстрелов введены графики аварийных отключений по областям страны.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что восстановление поврежденных объектов энергосистемы украинцам придется финансировать за собственные средства.

Ситуация с поставками электроэнергии в Харькове остается критической, но есть возможности улучшить ее в течение 8-9 дней. Жителям Одессы, Хмельницкого и Кривого Рога рекомендуется экономить электроэнергию. Об этом сообщил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

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