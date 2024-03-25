С БЧ в полтонны: РФ ударила по Киеву новейшими ракетами – СМИ раскрыли детали

Остается вопрос, откуда был осуществлен пуск – из стационарного БКР "Утес", или комплекса "Бастион".

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РФ ударила по Киеву ракетами Циркон / Коллаж: Главред, Фото: defence-ua.com, скриншот

Для удара по Киеву в понедельник, 25 марта, страна-агрессор РФ использовала свою новейшую ракету – ЗМ22 "Циркон", обломки которой нашли в черте города. Ранее враг уже запускал такую ракету по Киеву 7 февраля, а ее обломки упали на дорогу в Деснянском районе.

О том, что сегодня РФ била по Киеву ракетами "Циркон" говорит результат первоочередного анализа обломков двух сбитых, но упавших в пределах столицы ракет, пишет Defense Express со ссылкой на собственные источники.

При этом в руках специалистов оказались более информативные обломки "Циркона". Они позволят провести более глубокий анализ, дать точный ответ на тип двигателя, систему наведения, использование материалов.

видео дня

/ defence-ua.com

Уточняется, что враг атаковал столицу Украины "Цирконом" из пока оккупированного Крыма. При этом пока остается под вопросом откуда именно был осуществлен пуск – из стационарного БКР "Утес", также известный как "Объект-100" - "Сотка", или модернизированного мобильного комплекса береговой обороны "Бастион".

Издание добавляет, что до сих пор не было ни одной фотографии ракеты ЗМ22 "Циркон", лишь малокачественные видео с ее пуском. Под вопросом остаются и ее характеристики, потому что в РФ сначала заявляли о дальности в 400 км и скорости в 6 Махов, впоследствии о 600 км, затем о 1000 км и из 9 Махов. Вес боевой части в разных источниках декларируется на уровне от 300 до 500 кг.

/ defence-ua.com

Что такое ракета Циркон? Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон – как заявляют в стране-агрессоре РФ, это маневрирующая противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем. Предназначена для поражения кораблей (фрегатов, авианосцев), а также наземных объектов. По данным росСМИ, этой ракете "аналогов нет", так как и скорость, и высота, и дальность Циркона не может зафиксировать ни одна система ПРО. Ракета Циркон – это якобы гиперзвуковая ракета, которая, согласно заявлению кремлевского диктатора Владимира Путина, имеет дальность полета более 1 тыс. км и развивает скорость до 9 Маха (3 км/с).

Высота полета: 30-40 км. Дальность: от 450 км до 1 тыс. км. Европейские открытые источники дают цифры 450-650, российские – 1 тыс. Длина ракеты: 8-9,5 м. Вес боевой части: 300-400 кг.

Ракетный удар по Киеву

Напомним, во время вражеской ракетной атаки на Киев в понедельник было зафиксировано падение обломков сбитых ракет в Печерском, Соломенском и Голосеевском районах столицы.

В Печерском районе Киева была разрушена трехэтажная часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука, где были спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Погибших нет, травмирована заведующая лабораторией Академии, ее госпитализировали. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

Известно, что украинская ПВО уничтожила две баллистические ракеты. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что около 10:30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами с временно оккупированного Крыма.

Виталий Кличко озвучил последствия ракетного удара по Киеву. В результате сегодняшней атаки врага нет попаданий в многоэтажные жилые дома. Известно о 5 пострадавших. Из них двое находятся в больнице.

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