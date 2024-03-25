С БЧ в полтонны: РФ ударила по Киеву новейшими ракетами – СМИ раскрыли детали

Для удара по Киеву в понедельник, 25 марта, страна-агрессор РФ использовала свою новейшую ракету – ЗМ22 "Циркон", обломки которой нашли в черте города. Ранее враг уже запускал такую ракету по Киеву 7 февраля, а ее обломки упали на дорогу в Деснянском районе.
О том, что сегодня РФ била по Киеву ракетами "Циркон" говорит результат первоочередного анализа обломков двух сбитых, но упавших в пределах столицы ракет, пишет Defense Express со ссылкой на собственные источники.
При этом в руках специалистов оказались более информативные обломки "Циркона". Они позволят провести более глубокий анализ, дать точный ответ на тип двигателя, систему наведения, использование материалов.
Уточняется, что враг атаковал столицу Украины "Цирконом" из пока оккупированного Крыма. При этом пока остается под вопросом откуда именно был осуществлен пуск – из стационарного БКР "Утес", также известный как "Объект-100" - "Сотка", или модернизированного мобильного комплекса береговой обороны "Бастион".
Издание добавляет, что до сих пор не было ни одной фотографии ракеты ЗМ22 "Циркон", лишь малокачественные видео с ее пуском. Под вопросом остаются и ее характеристики, потому что в РФ сначала заявляли о дальности в 400 км и скорости в 6 Махов, впоследствии о 600 км, затем о 1000 км и из 9 Махов. Вес боевой части в разных источниках декларируется на уровне от 300 до 500 кг.
Что такое ракета Циркон?
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон – как заявляют в стране-агрессоре РФ, это маневрирующая противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем. Предназначена для поражения кораблей (фрегатов, авианосцев), а также наземных объектов.
По данным росСМИ, этой ракете "аналогов нет", так как и скорость, и высота, и дальность Циркона не может зафиксировать ни одна система ПРО. Ракета Циркон – это якобы гиперзвуковая ракета, которая, согласно заявлению кремлевского диктатора Владимира Путина, имеет дальность полета более 1 тыс. км и развивает скорость до 9 Маха (3 км/с).
Высота полета: 30-40 км.
Дальность: от 450 км до 1 тыс. км. Европейские открытые источники дают цифры 450-650, российские – 1 тыс.
Длина ракеты: 8-9,5 м.
Вес боевой части: 300-400 кг.
Ракетный удар по Киеву
Напомним, во время вражеской ракетной атаки на Киев в понедельник было зафиксировано падение обломков сбитых ракет в Печерском, Соломенском и Голосеевском районах столицы.
В Печерском районе Киева была разрушена трехэтажная часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука, где были спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Погибших нет, травмирована заведующая лабораторией Академии, ее госпитализировали. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.
Известно, что украинская ПВО уничтожила две баллистические ракеты. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что около 10:30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами с временно оккупированного Крыма.
Виталий Кличко озвучил последствия ракетного удара по Киеву. В результате сегодняшней атаки врага нет попаданий в многоэтажные жилые дома. Известно о 5 пострадавших. Из них двое находятся в больнице.
Больше новостей:
- РФ нанесла ракетный удар по пожарной части на Харьковщине: пострадал спасатель
- Из-за ракетной атаки РФ Запорожская АЭС на грани блэкаута - Энергоатом
- Есть погибшие и без вести пропавшие: в МВД озвучили последствия ракетного удара 22 марта
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред