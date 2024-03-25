'Больное и циничное существо': Зеленский жестко ответил на обвинения Путина

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обвинения российского диктатора Владимира Путина в причастности Украины к теракту в зале подмосковного "Крокус Сити Холл". Об этом он рассказал во время своего вечернего видеообращения.
Президент Украины отметил, что сегодня российский диктатор Путин "снова разговаривал сам с собой".
"Это снова транслировали по телевидению. Опять обвиняет Украину (в теракте в Крокусе - ред.) больное и циничное существо. Все у него террористы, кроме него самого. Хотя террором уже два десятилетия питается именно он. Именно он самое большое окно для террора. Он и его спецслужба. И когда его не станет, запрос на террор и насилие исчезнет вместе с ним, потому что это его запрос, ничей больше", - отметил президент Украины.видео дня
Теракт в Крокус Сити Холле
23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: группа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями различной степени тяжести.
Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.
Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холл" - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин был вынужден, что нападение, которое произошло в Крокус Сити Холле было организованного движением "Исламское государство". Однако Кремль пытается продолжать распространять версию об "украинском следе".
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что за нападением на россиян в ТЦ Крокус-холл стоит "Исламское государство", отвергая все обвинения Кремля в отношении Украины.
Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем последнем отчете подтверждают, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) стояла за терактом в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье (Россия), и что Кремль пытался обвинить Украину.
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