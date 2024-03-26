"Должны были встретить, как героев": РФ нагло приплела Украину к теракту и угрожает "ответом"

В стране-агрессоре России не останавливают своих попыток отыскать некий "след Украины" в теракте, который произошел 22 марта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. Но теперь от притягивания за уши некоего "украинского следа" в РФ уже перешли к прямым угрозам – глава российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников в комментарии российским пропагандистам анонсировал "ответ" Украине за вымышленную "причастность к теракту".
Глава ФСБ сказал, что "после теракта в "Крокусе" будут ответные меры". Соответствующее видео появилось в сети.
По словам Бортникова, теракт в "Крокусе" готовили якобы радикалы-исламисты, а "способствовали этому спецслужбы Украины".
При этом путинский приспешник высказал еще и безумный тезис о том, что якобы "Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока".
Путинский приспешник снова повторил тезис кремлевской пропаганды о том, что якобы террористы пытались убежать в сторону Украины. При этом Бортникову привиделось, якобы в Украине "их должны были встретить, как героев".
Смотрите видео, где глава российской ФСБ Александр Бортников нагло угрожает Украине:
Теракт в ТЦ под Москвой 22 марта
Напомним, что 22 марта в Москве произошел кровавый теракт под Москвой. Неизвестные люди в камуфляже зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. По предварительным данным РФ, в результате этого погибли 139 человек, еще более сотни человек пострадали.
После этого ФСБ задержала виновников теракта в Москве и выдала заявление о причастности Украины. О возможности терактов в РФ в начале марта предупреждало посольство США в РФ и рекомендовало своим гражданам избегать мест массового скопления людей.
Ответ Украины на обвинения Кремля
В Центре противодействия дезинформации СНБО заявили, что теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в РФ.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали жестокие цели Кремля и заявили, что теракт организовали российские спецслужбы. В ГУР отметили, что цель этого теракта – оправдание еще более жестоких ударов по Украине и тотальной мобилизации в России.
Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к этому.
"Давайте зафиксируем, Украина абсолютно точно не имеет никакого отношения к этим событиям", – сказал Подоляк.
Реакция США
Администрация президента США уже отреагировала на этот теракт. Советник Белого дома по вопросам коммуникации в сфере нацбезопасности Джон Кирби отметил, что он не видит данных, которые могли бы свидетельствовать о возможной причастности Украины к теракту.
"В настоящее время нет признаков того, что украинцы участвовали в стрельбе в Москве", – говорится в публикации.
В американском Институте изучения войны (ISW) оценили попытки Кремля переложить вину на Украину. Аналитики ISW пришли к выводу, что к теракту в "Крокусе" причастна террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ), которая ранее и взяла на себя ответственность за этот теракт. В то же время аналитики отмечают, что Кремль без доказательств попытался привязать украинских лиц к нападению на "Крокус".
Теракт в Крокус Сити Холл
23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: гуппа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями разной степени тяжести.
Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.
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