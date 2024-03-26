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"Крот" сливал разведданные: Малюк рассказал о разоблачении шпиона РФ в штабе ВСУ

Алексей Тесля
26 марта 2024, 13:58
СБУ "разрабатывала и реализовывала" работавшего российского агента-военнослужащего ВСУ.
Сырский, Малюк
Александр Сырский и Василий Малюк / Коллаж: Главред, Фото: СБУ, t.me/osirskiy

Глава СБУ Василий Малюк рассказал о том, что удалось разоблачить российского агента в ОСГВ "Хортица".

Спецслужба вместе с тогдашним командующим ОСГВ Александром Сырским разоблачила вражеского "крота" в звании подполковника, сообщил Малюк в интервью телеканалу ICTV.

Глава СБУ рассказал, что спецслужба вместе с Сырским, который тогда возглавлял "Хортицу", "разрабатывала и реализовывала" работавшего там российского агента-военнослужащего ВСУ.

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"Было понятно, что он (российский агент – ред.) передает врагу всю возможную разведывательную информацию, информацию из разных информационных потоков Украины, в том числе с ограниченным доступом. Нам удалось его выявить и задержать. Он был в звании подполковника", – рассказал Малюк.

При этом глава СБУ добавил, что был удивлен, когда узнал, что задержанный подполковник отказался от зарплаты в ФСБ России и работал "идейно", хотя родом из Волыни.

Кто такой Василий Малюк

Василий Малюк – украинский военный, генерал-майор, кандидат юридических наук, временный исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины с 18 июля 2022 года. Участник боевых действий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет Википедия.

Ранее Малюк раскрыл детали ликвидации предателя Кивы. Илья Кива собирал и передавал информацию Москве, а потом выехал в РФ, где продолжил работать как одна из "говорящих голов" ФСБ.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал главную задачу Буданову и Малюку. Президент прокомментировал доклады начальника ГУР и главы СБУ.

Как сообщалось ранее, Малюк раскрыл детали ударов по НПЗ врага. Не менее 55% военного бюджета РФ формируется именно из валютной выручки от экспорта нефтепродуктов.

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