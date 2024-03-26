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ВСУ ударили по кораблю "Константин Ольшанский" ракетой "Нептун" – ВМС

Алёна Воронина
26 марта 2024, 08:48обновлено 26 марта, 09:44
Степень повреждений пораженного корабля сейчас определяется, но он точно был поражен и сейчас небоеспособен.
Корабль Константин Ольшанский, взрыв
ВСУ ударили по кораблю "Константин Ольшанский" ракетой "Нептун/ коллаж: Главред, фото: Википедия, depositphotos.com/ua

Защитники Украины атаковали корабль "Константин Ольшанский" украинской ракетой "Нептун".

Повреждения судна сейчас уточняются, но точно известно, что оно сейчас небоеспособно. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире FREEДOM.

Он рассказал, что пораженные большие десантные корабли "Азов" и "Ямал" Черноморского флота страны-агрессора России не смогут выполнять боевые задачи в ближайшее время. Также не сможет выполнять боевые задачи и судно "Иван Хурс".

видео дня

В то же время Плетенчук рассказал, что ВСУ атаковали десантный корабль "Константин Ольшанский", который российские захватчики украли у Украины в 2014 году во время оккупации Крыма.

"Корабль этот должен был использоваться против Украины. Поэтому было принято решение о поражении этой единицы нашим "Нептуном", – отметил Плетенчук.

По словам Плетенчука, степень повреждений пораженного судна сейчас определяется, однако оно точно было поражено и сейчас небоеспособно.

Представитель ВМС ВСУ отметил, что корабль "Константин Ольшанский" в течение 9 лет стоял в бухте и российские оккупанты начали разбирать его на запчасти. Но на 10 год войны против Украины захватчики поняли, что у них заканчиваются большие десантные корабли, поэтому в течение года судно восстановили.

Дмитрий Плетенчук
Дмитрий Плетенчук рассказал о поражении корабля "Константин Ольшанский"/ скрин

Смотрите видео с комментарием Плетенчука о поражении корабля "Константин Ольшанский":

Что известно о корабле "Константин Ольшанский"?

"Константин Ольшанский" (до 1990 года назывался "БДК-56") – большой десантный корабль проекта 775 (англ. Ropucha по классификации НАТО). Является многопалубным плоскодонным десантным кораблем океанской зоны с полубаком и развитой кормовой надстройкой.

Назван в честь Героя Советского Союза, командира отряда 68 десантников, участвовавших в изгнании нацистских окупантов из Николаева во время Второй мировой войны – Константина Ольшанского, пишет Википедия.

В результате оккупации Крыма страной-агрессором Россией "Константин Ольшанский" вместе с шестью боевыми кораблями ВМС Украины в ночь на 6 марта 2014 года был заблокирован в озере Донузлав. Оккупанты выдвинули ультиматум украинским военным о переходе на сторону России. Экипаж корабля "Константин Ольшанский" был одним из тех, кто отказался выполнить этот ультиматум, оставшись верным присяге. С 21 марта экипаж стал удерживать круговую оборону вместе с другим кораблем ВМС Украины тральщиком "Черкассы". 24 марта 2014 года около 200 российских штурмовиков захватили корабль "Константин Ольшанский". 2 августа стало известно о том, что "Константин Ольшанский" де-факто вошел в состав ЧФ РФ под номером 402.

Удары по кораблям РФ

Напомним, 23 марта 2024 года во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы – под удар попали объекты Черноморского флота РФ. В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили удар по большому десантному кораблю страны-агрессора России "Ямал" и раскрыли детали повреждений.

Позже в ВМС сообщили, что ВСУ могли поразить разведывательный корабль оккупантов "Иван Хурс". Из 13 единиц, которые россияне приготовили, чтобы захватить южное побережье Украины, в строю остаются только три.

В ночь на 24 марта Силы обороны Украины нанесли массированный удар по военным целям РФ во временно оккупированном Крыму. По данным эксперта BILD по анализу открытых данных Юлиана Рёпке, этот удар был крупнейшим с начала российской агрессии против Украины. По данным СМИ, в ходе масштабной ракетной атаки ВСУ на военные объекты в Крыму российские силы ПВО смогли перехватить лишь одну ракету воздушного базирования.

После этого в ВМС анонсировали новые "сюрпризы" для российского флота. Украинские силы продолжают поражать вражеские корабли в Черном море, последними были уничтожены ВДК "Ямал" и "Азов". Однако у врага остаются еще корабли, которые являются потенциальными целями для Украины, сказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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