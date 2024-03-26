РФ ночью ударила по Украине дронами и ракетами: подробности

Страна-агрессор Россия в ночь на вторник, 26 марта, запустила по Украине 12 ударных беспилотников "Шахед".
Кроме этого, российские оккупанты ударили двумя ракетами С-300 по Донецкой области. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук.
"Ночью 26 марта 2024 года враг атаковал 12-ю ударными БпЛА типа "Shahed" с мыса Чауда – Крым и Курской области – рф, а также двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 в направлении Донецкой области", – рассказал Олещук.видео дня
Он отметил, что сбить удалось все 12 вражеских "Шахедов".
"Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины в Николаевской и Харьковской областях. Сбиты все 12 "Шахедов".
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Удары ракетами и дронами по Украине
В ночь на 25 марта страна-агрессор Россия устроила ночную атаку дронов, в результате чего Одесса осталась без света и применялись экстренные отключения. Перед атакой дронами оккупанты выпустили по Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П.
Вечером 25 марта Россия снова атаковала Украину дронами: в одной из областей были взрывы. Захватчики снова вернулись к воздушному террору.
Напомним, из-за ударов России еще в одной области ввели ограничения в подаче электроэнергии. В Хмельницкой области из-за регулярных атак россиян на энергоинфраструктуру ввели графики почасового отключения света. Энергетики пошли на вынужденные меры в связи с ростом нагрузки на электросети.
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