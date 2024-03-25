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Есть первоочередные цели: в ВМС анонсировали новые "сюрпризы" для флота РФ

Юрий Берендий
25 марта 2024, 17:54обновлено 25 марта, 18:49
В ВМС отметили, что главной целью Сил обороны Украины являются корабли ЧФ РФ, которые являются носителями крылатых ракет и могут наносить удары по Украине.
Есть первоочередные цели: в ВМС анонсировали новые 'сюрпризы' для флота РФ
В ВМС анонсировали новые "сюрпризы" для российского флота / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Украинские силы продолжают поражать вражеские корабли в Черном море, последними были уничтожены ВДК "Ямал" и "Азов". Однако у врага остаются еще корабли, которые являются потенциальными целями для Украины. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире 24 канала, подчеркнув, что первоочередными целями для украинских защитников являются вражеские корабли, которые представляют наибольшую угрозу для Украины. Сейчас в Вооруженных силах есть амбициозные планы относительно Черноморского флота России.

Он отмечает, что значительное количество кораблей Черноморского флота РФ, которые предназначены для боевых действий в Черном море или для ударов по побережью с применением корабельного вооружения, уже более двух недель не выходят из портов.

"Главной составляющей Черноморского флота в смысле возможностей наносить огневое поражение по территории Украины остаются носители крылатых ракет. Фактически их десяток находится в составе Черноморского флота России. Соответственно эти корабли сейчас единственные, которые могут представлять определенную угрозу для нас",- отметил представитель Военно-морских сил ВСУ.

видео дня

Плетенчук добавил, что Силы обороны Украины имеют целью полностью уничтожить российский Черноморский флот. однако для этого нужно время и оружие.

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага

Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ.

В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже находится под контролем Украины, в том числе газодобывающие платформы.

В феврале 2024 года в разведке Великобритании заявили, что успешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря.

Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно затруднена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

Удары по кораблям Черноморского флота РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 24 марта Силы обороны Украины провели масштабный удар по военным объектам РФ во временно оккупированном Крыму. В немецком издании BILD отметили, что этот удар был самым сильным с момента начала российской агрессии против Украины. По результатам обстрела ВСУ были повреждены большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", а также важные объекты Черноморского флота РФ, в частности узел связи.

Операция ВСУ во временно оккупированном Крыму оказалась эффективной, поскольку Черноморский флот РФ понес значительные потери. Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявил, что украинские войска могли также поразить и другие корабли ЧФ РФ, в том числе "Иван Хурс".

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило удар по десантному кораблю "Ямал" и обнародовало детали повреждений.

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война в Украине Черноморский флот
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