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Ракета "Циркон": что известно о "пустышке", которую нахваливал Путин

Сергей Кущ
25 марта 2024, 17:39
5 марта, Российская Федерация вновь применила свою новейшую ракету — ЗМ22 "Циркон" — для удара по Киеву.
Ракета Циркон:что известно
Ракета Циркон:что известно / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, Главред

Во время последней ракетной атаки на Киев Россия, скорее всего, использовала гиперзвуковую ракету "Циркон". Это уже не первый раз, когда "несбиваемые" российские ракеты были сбиты ПВО.

Ракета Циркон - фейк?

Интересно, что данные ракеты были приняты на вооружение только 4 января 2023 года и позиционировались страной-агрессором, как "неуязвимые" для всех видов ПВО.

Что такое ракета Циркон?

Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон – как заявляют в стране-агрессоре РФ, это маневрирующая противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем. Предназначена для поражения кораблей (фрегатов, авианосцев), а также наземных объектов.

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По данным росСМИ, этой ракете "аналогов нет", так как и скорость, и высота, и дальность Циркона не может зафиксировать ни одна система ПРО. Ракета Циркон – это якобы гиперзвуковая ракета, которая, согласно заявлению кремлевского диктатора Владимира Путина, имеет дальность полета более 1 тыс. км и развивает скорость до 9 Маха (3 км/с).
Высота полета: 30-40 км.

Дальность: от 450 км до 1 тыс. км. Европейские открытые источники дают цифры 450-650, российские – 1 тыс.

Длина ракеты: 8-9,5 м.

Вес боевой части: 300-400 кг.

25 марта, Российская Федерация вновь применила свою новейшую ракету — ЗМ22 "Циркон" — для удара по Киеву. Это уже второй публично известный случай использования этой ракеты после неудачной попытки атаковать Киев ею 7 февраля. Тогда, скорее всего, поврежденная ракета упала на дорогу в Деснянском районе.

Однако сегодня враг запустил несколько "Цирконов", которые были сбиты непосредственно над Киевом. Об этом сообщает Defense Express, ссылаясь на результат первоочередного анализа обломков двух ракет, которые были сбиты, но упали в пределах столицы.

Примечательно, что "Циркон", как и "Кинжал", ранее нахваливал Путин.

"Наши планы в сфере вооружения, о которых я говорил в 2018 году, выполнены или находятся на завершающей стадии. Гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" не только поступил на вооружение, но и с высокой эффективностью используется на войне. Также в бою уже был применен гиперзвуковой комплекс "Циркон", о котором в 2018 году даже не шла речь. Однако и эта система уже в строю", - говорил президент страны-агрессора.

Ракета "Циркон" характеристики

Официально не были представлены тактико-технические характеристики "Цикрона", однако уже известны приблизительные:

  • дальность: данные у разных источников разнятся — около 450 км, 600 км, больше 1000 км;
  • длина: 8—9,5 м (на основании габаритов пусковой установки 3С14 и ракет, запускающихся также из неё (не отвечает требованиям доработки ПУ 3С14 для пуска ракеты));
  • скорость полета - до 8-9 Мах
  • вес боевой части: 300—400 кг.
Інфографіка циркон
Інфографіка циркон / Главред

Сколько ракет "Циркон" в России?

Военный эксперт Роман Свитан говорит, что "Циркон" проходит испытания, а в наличии у страны-агрессора их всего пару десятков.

"Это еще не промышленное производство. Скорее всего, ракета еще проходит испытания. Может быть, на поле боя в том числе. Такая вероятность есть. Северокорейцы тоже испытывают свои ракеты KN-23 на нашей территории, надо это четко понимать", – отметил он в эфире "24 канала".

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