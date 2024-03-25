Рейд полка Калиновского на территорию Беларуси: полковник ВСУ оценил риски

Военный эксперт отмечает, что у полка имени Калиновского пока нет достаточно ресурсов для успешного рейда на территорию республики Беларусь.

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Полковник ВСУ оценил возможность рейда добровольцев на территорию Беларуси / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ГУР

Беларусь в последние два года занимается усилением защиты своих рубежей и проводит там ротации спецназовцев, вероятно, ожидая попыток наступления со стороны Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев.

Однако, по его словам, полк имени Калиновского на данный момент не имеет достаточных ресурсов для осуществления подобных миссий на территории республики Беларусь.

"На мой взгляд, вряд ли существуют и специфические договоренности между Украиной и Беларусью на уровне правительств. Скорее всего, есть согласованность относительно определенного статус-кво: белорусский диктатор Лукашенко не обостряет ситуацию как минимум в приграничной зоне, а мы отвечаем тем же", - отмечает эксперт.

Эксперт отмечает, что это не означает, что наши войска в областях Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской не будут заниматься усилением инженерных фортификационных сооружений.

"Выполнено много работы, реализация мероприятий продолжается. В этих областях одних только противотанковых мин установили около полумиллиона штук. Также возводятся оборонительные редуты в Черниговской, Сумской, части Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях", - добавил он.

Селезнев считает, что потеряно очень много времени, когда Украина не уделяла внимание вопросам обороны. Поэтому на некоторых рубежах, позициях и участках фронта мероприятия по инженерной фортификации проводятся практически под артиллерийским и авиационным огнем противника.

Смотрите видео интервью Владислава Селезнева Главреду:

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Угроза наступления из Беларуси

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Вооруженных силах республики Беларусь начали проверку боевой готовности соединений и воинских частей, выведя подразделения на учения. Об этом сообщил начальник белорусского Генштаба, первый заместитель министра обороны, генерал-майор Виктор Гулевич.

Белорусские власти начали активно говорить о возможности "обороны" от украинских войск, что может свидетельствовать о возможности агрессии против Украины. Об этомрассказал младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко.

Сейчас в подготовленных войсках Беларуси отсутствует ударный потенциал для нового наступления с севера на Киев. Непрофессионализм и неповоротливость белорусских войск не представляют значимой угрозы для Украины. Об этом рассказал бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам" Сергей Бульба.

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