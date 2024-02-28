'Лукашенко может это сделать': боец ВСУ оценил угрозу наступления из Беларуси

Боец ВСУ отмечает, что несмотря на ослабление белорусской армии, Лукашенко может принять решение о наступлении на Украину с севера.

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Боец ВСУ оценил угрозу наступления из Беларуси / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Белорусские власти довольно активно начали говорить о возможность "обороны" от украинских войск. В то же время, Лукашенко вполне может принять решение об агрессии против Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко.

"В Украине, как и в России и других странах мира, на самом деле возможно абсолютно все. Все, что не нарушает законов физики, возможно. И вполне может быть, что белорусский диктатор, два года глядя на то, как гоняют "непобедимую" российскую армию от Херсона до Киева, может сказать: "Ну все, вы без нас не справились, а с нами - точно", - указывает Гудименко.

Он отмечает, что согласно информации из открытых источников, не было заметно, что белорусская армия как-то пыталась трансформироваться, внести изменения в тактику, стратегию, оборудование, военную технику.

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"Скорее, наоборот - по крайней мере в открытых источниках речь шла о том, что часть военной техники Беларусь передала России, чем еще больше ослабила свою армию", - отмечает военнослужащий.

Гудименко отмечает, что Беларусь - 10-миллионная страна, у них традиционно много людей в армии и есть мобилизационный потенциал.

"Но любая попытка прорыва будет уже вторичной - мы же это уже проходили. А поскольку диктаторы склонны к иррациональным решениям, Лукашенко вполне может это сделать. И нам нужно исходить из того, что он это сделает, потому что готовиться всегда надо к худшему варианту, а не к лучшему", - резюмирует младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко.

Кто такой Юрий Гудименко Юрий Владимирович Гудименко (род. 14 декабря 1987, Запорожье) - украинский политический деятель, лидер движения "Демократический топор", в прошлом-блогер, телеведущий, публицист, пишет Википедия. С начала полномасштабного вторжения-младший сержант ВСУ в отставке, руководитель общественной организации "Украинское объединение "Мрия"

Угроза для Украины со стороны Беларуси

Напомним, как ранее сообщал Главред, генерал армии Украины Николай Маломуж высказал свои мысли о том, насколько возможно, что Россия может снова попытаться атаковать Киев или вести наступление с белорусской территории. Он считает, что пока нет серьезных угроз новому наступлению со стороны России из-за отсутствия значительной концентрации войск в Беларуси.

По словам эксперта Сергея Бульбы, в войсках Беларуси отсутствует ударный потенциал для нового наступления с севера на Киев. Эти войска не являются значимой угрозой для Украины из-за их непрофессионализма и неповоротливости.

Однако, отмечается, что оккупационные войска России могут попытаться атаковать Киев опять, если будет какой-либо разрыв на фронте ВСУ. Украина готовится к возможному такому сценарию, строя укрепления и подготавливая определенные подразделения. Об этом сообщил бывший боец Азова и военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады, инструктор военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца с позывным Мактавиш.

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