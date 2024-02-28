Зеленский назвал Путина 'убийцей' и призвал Европу готовиться к ракетам России

Президент предупредил о возможных последствиях попытки заставить Украину сесть за стол переговоров с агрессором.

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Сегодня проходит саммит Украина-Юго-Восточная Европа / коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Президент Владимир Зеленский четко высказался по поводу "мирных" предложений со стороны некоторых стран Запада по переговорам с Россией. Глава государства пояснил, что в таком случае Европа уже сама столкнется с российской агрессией.

На пресс-конференции с премьером Албании Эди Рамой Зеленский еще раз назвал Путина "убийцей", отметив, что мир теперь имеет дело с возрожденным нацизмом.

"Все мы сейчас имеем дело с киллером, вторым Гитлером. Часть вторая. Если мы говорим о Netflix. Это реальная жизнь, она опасна. Не дай бог, чтобы вы такое увидели. Но все мы должны готовиться, просто быть сильными. Это не о том, чтобы готовиться к миру или войне, а о том, чтобы быть готовыми к следующим годам Путина", - сказал Зеленский. видео дня

Что известно о саммите Украина-Юго-Восточная Европа Саммит Украина-Юго-Восточная Европа состоится 28 февраля. В нем примут участие региональные лидеры из Сербии, Косово, Черногории и Северной Македонии. СМИ писали, что соорганизаторами саммита Украина-Юго-Восточная Европа являются премьер-министр Албании Эди Рама и президент Украины Владимир Зеленский. В частности, от их имени рассылались приглашения лидерам европейских стран. Ожидается, что эта встреча приведет к оказанию дополнительной помощи Украине, а некоторые албанцы надеются, что это событие также поможет укрепить связи с их европейскими соседями.

Он призвал Запад готовиться к возможному масштабированию эскалации на территории Европы.

"Если не все из нас готовы его (Путина - Главред) оттолкнуть, оттеснить, тогда все должны подготовиться к следующему: к тому, что утром и ночью будут ракеты. У войны уже нет такой дистанции ... ракеты прилетают в дома, к этому надо быть готовыми. Это наш сигнал: чем сильнее мы будем в Украине, тем слабее будет Путин. Вот и ответ относительно любых "инициатив". Если какие -либо инициативы усиливают Украину - они хороши и для мира", - пояснил президент.

Зеленский прибыл с визитом в Албанию

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 февраля, прибыл с визитом в столицу Албании Тирану. Офис президента ранее не сообщал о том, что Зеленский планирует посетить Албанию.

В частности, украинский лидер примет участие в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа".

В свою очередь, премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Западные Балканы готовы внести свой вклад в борьбу со страной-агрессором Россией на фоне европейских и западных задержек и ограничений по помощи.

Рама отметил, что роль Западных Балкан становится еще более важной для ЕС, поскольку они начинают понимать это, столкнувшись с общим врагом - российским диктатором Владимиром Путиным.

"Как бы мы ни нуждались в вас, вы нуждаетесь в нас. Почему? Прежде всего, для того, что для вас самое дорогое - для безопасности", - сказал премьер-министр Албании.

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