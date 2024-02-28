УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский назвал Путина "убийцей" и призвал Европу готовиться к ракетам России

Яна Ставская
28 февраля 2024, 16:27
Президент предупредил о возможных последствиях попытки заставить Украину сесть за стол переговоров с агрессором.
Зеленский назвал Путина 'убийцей' и призвал Европу готовиться к ракетам России
Сегодня проходит саммит Украина-Юго-Восточная Европа / коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Президент Владимир Зеленский четко высказался по поводу "мирных" предложений со стороны некоторых стран Запада по переговорам с Россией. Глава государства пояснил, что в таком случае Европа уже сама столкнется с российской агрессией.

На пресс-конференции с премьером Албании Эди Рамой Зеленский еще раз назвал Путина "убийцей", отметив, что мир теперь имеет дело с возрожденным нацизмом.

"Все мы сейчас имеем дело с киллером, вторым Гитлером. Часть вторая. Если мы говорим о Netflix. Это реальная жизнь, она опасна. Не дай бог, чтобы вы такое увидели. Но все мы должны готовиться, просто быть сильными. Это не о том, чтобы готовиться к миру или войне, а о том, чтобы быть готовыми к следующим годам Путина", - сказал Зеленский.

видео дня

Что известно о саммите Украина-Юго-Восточная Европа

Саммит Украина-Юго-Восточная Европа состоится 28 февраля. В нем примут участие региональные лидеры из Сербии, Косово, Черногории и Северной Македонии.

СМИ писали, что соорганизаторами саммита Украина-Юго-Восточная Европа являются премьер-министр Албании Эди Рама и президент Украины Владимир Зеленский. В частности, от их имени рассылались приглашения лидерам европейских стран.

Ожидается, что эта встреча приведет к оказанию дополнительной помощи Украине, а некоторые албанцы надеются, что это событие также поможет укрепить связи с их европейскими соседями.

Он призвал Запад готовиться к возможному масштабированию эскалации на территории Европы.

"Если не все из нас готовы его (Путина - Главред) оттолкнуть, оттеснить, тогда все должны подготовиться к следующему: к тому, что утром и ночью будут ракеты. У войны уже нет такой дистанции ... ракеты прилетают в дома, к этому надо быть готовыми. Это наш сигнал: чем сильнее мы будем в Украине, тем слабее будет Путин. Вот и ответ относительно любых "инициатив". Если какие -либо инициативы усиливают Украину - они хороши и для мира", - пояснил президент.

Зеленский прибыл с визитом в Албанию

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 февраля, прибыл с визитом в столицу Албании Тирану. Офис президента ранее не сообщал о том, что Зеленский планирует посетить Албанию.

В частности, украинский лидер примет участие в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа".

В свою очередь, премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Западные Балканы готовы внести свой вклад в борьбу со страной-агрессором Россией на фоне европейских и западных задержек и ограничений по помощи.

Рама отметил, что роль Западных Балкан становится еще более важной для ЕС, поскольку они начинают понимать это, столкнувшись с общим врагом - российским диктатором Владимиром Путиным.

"Как бы мы ни нуждались в вас, вы нуждаетесь в нас. Почему? Прежде всего, для того, что для вас самое дорогое - для безопасности", - сказал премьер-министр Албании.

Вас также могут заинтересовать новости:

Наши стандарты: принципы редакции Главред

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Владимир Зеленский Албания война России и Украины
Реклама

Главное за день

Обращение Приднестровья "о защите" от Молдовы: появилась первая реакция России

Обращение Приднестровья "о защите" от Молдовы: появилась первая реакция России

17:08 Мир
Идея Макрона о войсках НАТО в Украине: Зеленский сделал заявление

Идея Макрона о войсках НАТО в Украине: Зеленский сделал заявление

16:44 Политика
Зеленский назвал Путина "убийцей" и призвал Европу готовиться к ракетам России

Зеленский назвал Путина "убийцей" и призвал Европу готовиться к ракетам России

16:27 Украина
Все главные новости

Популярное

Уже не слухи: дворец впервые сообщил о состоянии Миддлтон 5297

Уже не слухи: дворец впервые сообщил о состоянии Миддлтон

Что случилось с Кейт Миддлтон: принц Уильям экстренно отказался от важного мероприятия 3505

Что случилось с Кейт Миддлтон: принц Уильям экстренно отказался от важного мероприятия

Российский самолет пересек границу: Германия и Франция подняли в воздух истребители 3396

Российский самолет пересек границу: Германия и Франция подняли в воздух истребители

Популярный украинский актер впервые признался, что уже 2 года служит в ВСУ 2933

Популярный украинский актер впервые признался, что уже 2 года служит в ВСУ

Последние новости

17:59

Основная цель РФ: полковник ВСУ предупредил об угрозе для 2 населенных пунктов

17:55

5 самых полезных советов, которые заставят дом пахнуть свежестью: хозяйка рассказала секретВидео

17:32

В РФ по приказу тетки из "Дома-2" воруют венки Навального для могилы Пригожина

17:28

Польша планирует закрыть границу с Украиной: Туск анонсировал "болезненное" решение

17:24

Ветеринар назвал 5 животных, которых он никогда бы не завел в качестве домашних питомцевВидео

Выплаты переселенцам, индексация пенсий, курс валют: что меняется с 1 мартаВыплаты переселенцам, индексация пенсий, курс валют: что меняется с 1 марта
17:16

Анна Кошмал показала фото с мужем и рассказала про ревность в браке

17:08

Обращение Приднестровья "о защите" от Молдовы: появилась первая реакция России

16:47

Диетолог назвал 5 продуктов, которые после морозилки становятся даже полезнее

16:44

Идея Макрона о войсках НАТО в Украине: Зеленский сделал заявление

Реклама
16:41

Лера Кудрявцева сдала мужа в клинику: появились детали

16:36

"Лукашенко может это сделать": боец ВСУ оценил угрозу наступления из Беларуси

16:34

Это недопустимо: власти Польши накажут тех, кто высыпал украинское зерно

16:33

Компания с российскими корнями "Инкас Дубай" пытается попасть на украинский оборонный рынок при поддержке "антикоррупционеров", - СМИ

16:30

"Путин не позволит никому жить свободно": Зеленский раскрыл договоренности в Албании

16:27

Зеленский назвал Путина "убийцей" и призвал Европу готовиться к ракетам России

16:24

Юрий Великий порвал Сеть новой пародией на российского оккупанта Ваню

16:08

Болезненная потеря для врага: полковник ВСУ оценил уничтожение редких самолетов РФ

15:57

Дочь Инны Мирошниченко захейтили в Сети - блогерша жестко ответила

15:39

Хватило бы на несколько городов: Жорин сделал заявление о потерях РФ в Авдеевке

15:38

Настоящий кулинарный шедевр: рецепт закуски, которую готовить 1 минутуВидео

Реклама
15:35

Генпрокуратура РФ снова "взялась" за Галкина: что произошло

15:33

Ракета Таурус: что нужно знать о таком оружииВидео

15:30

"Дронарня" готовит инженеров БпЛА при поддержке FAVBET Tech

15:18

Заселятся ромы: экс Остапчука пообещала устроить веселую жизнь ведущему с новой женой

15:14

Для чего нужна цветная полоска на зубной пасте: ответ стоматологов

15:12

Противник применяет тактику, против которой нет "противоядия": бои под Авдееевкой

14:59

Как избавиться от муравьев в доме: нашествие остановит спрей из 3 ингредиентов

14:39

"Все еще не могу поверить": экс-жена Кличко рассказала, как праздновала 50-летие

14:36

В Приднестровье обратились "за помощью" к России: какие "решения" были приняты

14:30

США приняли важное решение для украинских переселенцев: что стоит знать

14:27

Каменских неожиданно показала романтическое видео с Потапом и странно подписала егоВидео

14:23

24 февраля будет повторяться: Буданов назвал условие окончания войны с Россией

14:17

Самая лучшая разминка перед тренировкой: упражнения на 6 минут, чтобы "разогреть" телоВидео

14:03

В Литве отменили концерт LP из-за худи с триколором

14:00

Франция может отправить войска в Украину, но есть нюанс

13:47

Уже не слухи: дворец впервые сообщил о состоянии Миддлтон

13:45

В Беларуси накапливают военную технику: в Атеш раскрыли детали

13:38

В 1 из областей Украины запретили приближаться к границе: кого это касается

13:20

Много солнца и +18 градусов: синоптик описала, какой погодой начнется весна

13:18

С деньгами и не только: 3 знака зодиака, которым повезет в марте

Реклама
13:04

Китайский гороскоп на 29 февраля: Тигру - сопротивление, Змее - терпение

12:57

"Штурм по всей линии": офицер ВСУ рассказал, что на самом деле происходит на фронте

12:56

Санта Димопулос сообщила, что ложится на операцию

12:53

"У меня нет другого выбора": Адель уходит со сцены

12:43

4196 правок: в Раде рассказали, что происходит с законом о мобилизации

12:27

Путин теряет контроль: в разведке назвали последствия для РФ после вторжения в Украину

12:22

Что делать, если муж не хочет детей: психолог назвала решение

12:14

Гороскоп Таро на март 2024: Весам - решение, Скорпионам - завистники, Стрельцам - прибыльВидео

12:06

ТОП-3 ошибки в стиле: эксперт рассказала, какие вещи моментально дешевят образ

12:00

Вырастут ли тарифы на отопление и горячую воду: в Нацбанке дали прогноз

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять