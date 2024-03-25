Ракетный удар РФ по Киеву: число раненых возросло, что известно о разрушениях

Спасатели в настоящее время все еще продолжают разбирать завалы разрушенного здания.

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В Киеве устраняют последствия ракетного удара РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/karandieiev

Количество пострадавших от ракетного удара российских оккупантов по Печерскому району Киева в понедельник увеличилось до десяти, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Уже десять пострадавших в Печерском районе столицы. Двое из них были госпитализированы. В больнице остается одна пострадавшая, вторую - 16-летнюю девушку, уже выписали. Другим пострадавшим медики оказали помощь на месте", - написал он в Telegram.

По его словам, спасатели в настоящее время продолжают разбирать завалы разрушенного здания.

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Смотрите видео - последствия удара РФ по Киеву:

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Детали удара по Академии декоративно-прикладного искусства

Как уточнил и.о. министра культуры Ростислав Карандеев, в результате вражеского авиаудара по столице разрушена часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука.

"Сигнал воздушной тревоги был включен за несколько секунд до первых взрывов, поэтому студенты и преподаватели не успели оперативно спуститься до укрытия. К счастью, обломки попали в соседние помещения, где не было людей", - пишет он.

По словам чиновника, разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. При этом пострадала заведующая лабораторией, ее госпитализировали в ближайшую больницу.

Все экстренные службы работают на месте. В кратчайшие сроки будут оценены масштабы разрушений и предусмотрены меры по осуществлению противоаварийных работ на разрушенных объектах, добавил Карандеев.

/ инфографика: Главред

Ракетный удар по Киеву

Напомним, во время вражеской ракетной атаки на Киев в понедельник было зафиксировано падение обломков сбитых ракет в Печерском, Соломенском и Голосеевском районах столицы.

В Печерском районе Киева была разрушена трехэтажная часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Бойчука, где были спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр. Погибших нет, травмирована заведующая лабораторией Академии, ее госпитализировали. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

Известно, что украинская ПВО уничтожила две баллистические ракеты. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что около 10:30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами с временно оккупированного Крыма.

Виталий Кличко озвучил последствия ракетного удара по Киеву. В результате сегодняшней атаки врага нет попаданий в многоэтажные жилые дома. Известно о 5 пострадавших. Из них двое находятся в больнице.

Что известно о ракете Оникс П-800 Оникс (экспортное наименование — "Яхонт") — советская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия. Заявленая максимальная скорость: 884 м/с. Дальность — до 300 км (по комбинированной траектории). Дальность Оникс-М — до 800 км. Масса БЧ — 300 кг, "Яхонт" — 200 кг., пишет Википедия.

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