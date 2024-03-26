"Путину нужно мясо": Селезнев сказал, сколько россиян способны мобилизовать в РФ

Планы Путина в отношении Украины стали более масштабными, а значит и оккупационная армия РФ может быть увеличена.

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Владислав Селезнев рассказал, сколько россиян способны мобилизовать в РФ и на что они будут способны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/vladislav.seleznev.94, Telegram, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин может мобилизовать в ряды своей оккупационной армии нескольких сотен тысяч военнослужащих. При этом не стоит надеяться, что жители страны-агрессора РФ будут массово сопротивляться мобилизации. Об этом в интервью Главреду сказал бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, российская армия уже сейчас призывает порядка тысячи новых штыков в сутки. Люди добровольно идут в армию, потому что 200 тысяч рублей (2 тысячи долларов), которые платят в месяц в войсках РФ, жители глубинки больше нигде не получат.

"Поэтому достаточно много россиян, которые с удовольствием пойдут зарабатывать деньги, попутно убивая граждан Украины. Желающих хватает. Даже несмотря на то, что немалая часть мобилизованных возвращается в черных пакетах или цинковых гробах. А многие и не возвращаются – навеки остаются в украинских лесопосадках и полях", - объяснил Селезнев.

Он напомнил, что несколько месяцев назад гауляйтер Крыма Сергей Аксенов предупредил, что в середине-конце марта мобилизационные мероприятия на оккупированном полуострове существенно расширятся.

"Таким образом, Аксенов намекнул, что после окончания предвыборной кампании по "переизбранию" Путина численность российской оккупационной группировки в Украине будет увеличена. И будут использоваться, в том числе, драконовские методы и мероприятия. Добровольцев много, но они не могут перекрыть все нужды российской армии", - считает Селезнев.

Военный эксперт добавил, что возможная численность российских мобилизованных может быть разной.

"В рамках предыдущей волны призыва в РФ закладывали цифру в 320 тысяч военных. Планы Путина в отношении Украины стали более масштабными, поэтому в рамках новой кампании речь уже может идти о мобилизации нескольких сотен тысяч военнослужащих. Путин не скрывает своих ожиданий и желаний, направленных на полную оккупацию территорий Украины, которые в России называют "новоприсоединенными территориями Российской Федерации", - сказал Селезнев.

"Чтобы добиться своих целей, Путину нужно мясо. То самое пушечное мясо, которое будет выполнять роль штурмовых отрядов, и должно обеспечить Путину преимущество в войне", - резюмировал военный эксперт.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Смотрите интервью Владислава Селезнева Главреду:

Мобилизация в Украине - последние новости

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации 7 февраля. Инициативу под №10449 поддержали 329 нардепов. Парламентарии готовятся к рассмотрению документа во втором чтении и работают над огромным количеством правок.

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм призвал Верховную Раду принять закон о мобилизации и поставил под сомнение освобождение от призыва в армию мужчин младше 27 лет. Об этом он заявил во время визита в Киев 18 марта.

Грэм подчеркнул, что украинцы не должны основывать свои решения о вступлении в армию на основании того, продолжает ли их поддерживать Вашингтон.

"Что бы мы ни делали, вы боретесь за себя", — сказал он.

Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока нет необходимости мобилизовать 500 тысяч человек в ряды Вооруженных сил Украины.

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