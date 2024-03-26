УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Путину нужно мясо": Селезнев сказал, сколько россиян способны мобилизовать в РФ

Анна Ярославская
26 марта 2024, 03:32
Планы Путина в отношении Украины стали более масштабными, а значит и оккупационная армия РФ может быть увеличена.
Владислав Селезнев, путин, мобилизация в рф
Владислав Селезнев рассказал, сколько россиян способны мобилизовать в РФ и на что они будут способны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/vladislav.seleznev.94, Telegram, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин может мобилизовать в ряды своей оккупационной армии нескольких сотен тысяч военнослужащих. При этом не стоит надеяться, что жители страны-агрессора РФ будут массово сопротивляться мобилизации. Об этом в интервью Главреду сказал бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, российская армия уже сейчас призывает порядка тысячи новых штыков в сутки. Люди добровольно идут в армию, потому что 200 тысяч рублей (2 тысячи долларов), которые платят в месяц в войсках РФ, жители глубинки больше нигде не получат.

"Поэтому достаточно много россиян, которые с удовольствием пойдут зарабатывать деньги, попутно убивая граждан Украины. Желающих хватает. Даже несмотря на то, что немалая часть мобилизованных возвращается в черных пакетах или цинковых гробах. А многие и не возвращаются – навеки остаются в украинских лесопосадках и полях", - объяснил Селезнев.

Он напомнил, что несколько месяцев назад гауляйтер Крыма Сергей Аксенов предупредил, что в середине-конце марта мобилизационные мероприятия на оккупированном полуострове существенно расширятся.

"Таким образом, Аксенов намекнул, что после окончания предвыборной кампании по "переизбранию" Путина численность российской оккупационной группировки в Украине будет увеличена. И будут использоваться, в том числе, драконовские методы и мероприятия. Добровольцев много, но они не могут перекрыть все нужды российской армии", - считает Селезнев.

Военный эксперт добавил, что возможная численность российских мобилизованных может быть разной.

"В рамках предыдущей волны призыва в РФ закладывали цифру в 320 тысяч военных. Планы Путина в отношении Украины стали более масштабными, поэтому в рамках новой кампании речь уже может идти о мобилизации нескольких сотен тысяч военнослужащих. Путин не скрывает своих ожиданий и желаний, направленных на полную оккупацию территорий Украины, которые в России называют "новоприсоединенными территориями Российской Федерации", - сказал Селезнев.

"Чтобы добиться своих целей, Путину нужно мясо. То самое пушечное мясо, которое будет выполнять роль штурмовых отрядов, и должно обеспечить Путину преимущество в войне", - резюмировал военный эксперт.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Смотрите интервью Владислава Селезнева Главреду:

Мобилизация в Украине - последние новости

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации 7 февраля. Инициативу под №10449 поддержали 329 нардепов. Парламентарии готовятся к рассмотрению документа во втором чтении и работают над огромным количеством правок.

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм призвал Верховную Раду принять закон о мобилизации и поставил под сомнение освобождение от призыва в армию мужчин младше 27 лет. Об этом он заявил во время визита в Киев 18 марта.

Грэм подчеркнул, что украинцы не должны основывать свои решения о вступлении в армию на основании того, продолжает ли их поддерживать Вашингтон.

"Что бы мы ни делали, вы боретесь за себя", — сказал он.

Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока нет необходимости мобилизовать 500 тысяч человек в ряды Вооруженных сил Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине мобилизация в армию Владислав Селезнев новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Больное и циничное существо": Зеленский жестко ответил на обвинения Путина

"Больное и циничное существо": Зеленский жестко ответил на обвинения Путина

23:22 Украина
СБУ готовит привет: Малюк анонсировал новую "бавовну" и вспомнил о Крымском мосте

СБУ готовит привет: Малюк анонсировал новую "бавовну" и вспомнил о Крымском мосте

22:34 Украина
Россия снова атаковала Украину дронами: в одной из областей - взрывы

Россия снова атаковала Украину дронами: в одной из областей - взрывы

22:08 Украина
Все главные новости

Популярное

«Тяжелое время»: предательница Ани Лорак поплакалась из-за поведения дочери 18403

"Тяжелое время": предательница Ани Лорак поплакалась из-за поведения дочери

Чем обработать лопату, чтобы не прилипала земля: забудете о грязном инструменте 11433

Чем обработать лопату, чтобы не прилипала земля: забудете о грязном инструменте

Гороскоп на завтра 26 марта: Львам - проблемы на работе, Девам - релакс 11391

Гороскоп на завтра 26 марта: Львам - проблемы на работе, Девам - релакс

Ученый назвал город, где в случае захвата РФ не останется украинцев 11286

Ученый назвал город, где в случае захвата РФ не останется украинцев

Последние новости

03:32

"Путину нужно мясо": Селезнев сказал, сколько россиян способны мобилизовать в РФ

03:00

Хитрый фокус гарантирует стопроцентный результат: когда и как обрезать черешню

02:32

Как легко разморозить морозилку: с 2-мя хитростями сделать это намного проще

02:00

Звезда "Крепостной" стал дважды папой и показал первое фото крохи

01:15

Бананы будут идеально свежими до шести месяцев: гениальный способ храненияВидео

РФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на ПечерскеРФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на Печерске
25 марта, понедельник
23:22

"Больное и циничное существо": Зеленский жестко ответил на обвинения Путина

22:44

Бойня в Крокус Сити Холл: Путин до сих пор приплетает "украинский след"

22:34

СБУ готовит привет: Малюк анонсировал новую "бавовну" и вспомнил о Крымском мосте

22:08

Россия снова атаковала Украину дронами: в одной из областей - взрывы

Реклама
22:05

РФ выбрала новую цель на востоке: враг пошел на захват стратегического города

21:44

Может взорваться и разнести стены: инженер рассказал, когда надо чистить бойлер

21:23

У операции РДК в Белгородской области исключительно одно задание - СелезневВидео

21:14

Обстрелы через день: военный эксперт спрогнозировал даты новых ударов РФ

20:14

Что нужно положить в лунку при посадке картофеля: 5 лучших вариантов

20:14

Что-то стало холодать: рецензия на фильм "Охотники за привидениями"

20:09

У врага крупные потери на востоке: бригада ВСУ "перемолола" сотни штурмовиков РФ

19:58

Масштабные удары по энергетике: в Минэнерго рассказали, что будет с тарифами

19:56

В НАТО ответили Польше после инцидента с российской ракетой: надо сбивать

19:16

"Ситуация горячая": россияне нацелились на стратегический город - офицер ВСУ

19:10

Как РФ могла ударить ракетами "Циркон" по Киевумнение

Реклама
19:08

Россиян разорвало в клочья: в Мариуполе взорвали оккупантов вместе с техникой

19:07

Как проверить хлеб на качество: 3 главных признака, на которые стоит обратить внимание

18:13

Бойня в Крокус Сити Холл: Кремль открыл "ящик Пандоры", Путину угрожают местью

18:10

Масштабные взрывы в Одессе: РФ атаковала Украину баллистикой

18:04

Мощный удар на востоке: уничтожен батальон оккупантов вместе с танками и БМП

17:54

Есть первоочередные цели: в ВМС анонсировали новые "сюрпризы" для флота РФ

17:39

Ракета "Циркон": что известно о "пустышке", которую нахваливал Путин

17:37

Исчезнет навсегда: что постелить на землю, чтобы не росли сорняки

17:30

Почему Польша струсила сбить российскую ракету: экспертный разбор

17:22

"Царствие небесное": россияне попрощались с Пугачевой после теракта в "Крокусе"

17:13

Рейд полка Калиновского на территорию Беларуси: полковник ВСУ оценил рискиВидео

17:03

С БЧ в полтонны: РФ ударила по Киеву новейшими ракетами – СМИ раскрыли детали

16:54

Можно ли печь паски в пятницу: этнограф дала объяснение, которое удивит всех

16:48

Ракетный удар по Украине: что ищет Россия?мнение

16:43

"Кровожадные изверги": украинские звезды отреагировали на обстрел Киева

16:37

Насколько американцы реально высоко ценят Украинумнение

16:15

ВСУ нанесли самый большой удар по Севастополю с начала войны: новые деталиФото

16:02

Будут вставлять палки в колеса: шахматист-путинист разнылся по поводу МОК

16:02

Ракетный удар РФ по Киеву: число раненых возросло, что известно о разрушенияхФотоВидео

15:51

Орхидеи зацветут в два раза быстрее: эксперт рассказала, как ускорить цветениеВидео

Реклама
15:39

Найти собаку среди игрушек за 12 секунд сможет только самый внимательный: сложная загадка

15:31

Макрон отверг бред Кремля о "причастности" Украины к теракту в Крокус-холле

15:28

Было 32 года: alyona alyona потеряла близкого человека

15:14

Из-за обстрелов РФ тариф на свет придется поднять до 3,5 грн - эксперт

15:12

От защиты Одессы до боев в окопах: пять сценариев участия Франции в войне с РФ

15:10

Скоро вже буде Пасха: как сейчас живет тиктокер Матвей из ЧеркассчиныФотоВидео

14:56

Россия может создать две новые армии: разведка Британии предупредила об угрозах

14:46

Что такое птитим: чем полезен такой продукт и как его готовить

14:39

Почему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата

14:21

"У нас нет больше зала": РФ ракетой полностью разрушила спортшколу в Киеве, где занимались дети гимнастикой

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки
АвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять