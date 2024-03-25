Будут вставлять палки в колеса: шахматист-путинист разнылся по поводу МОК

Путинист-шахматист Карякин причитает - мол, "Россия ничего изначально плохого не хочет, а хочет, чтобы спортсмены могли участвовать в соревнованиях".

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Шахматист-путинист Карякин разнылся по поводу МОК/ коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Скандально известный своими пропутинскими взглядами шахматист Сергей Карякин (уроженец Симферополя) решил обрушиться в пропагандистских СМИ с критикой на Международный олимпийский комитет (МОК).

Дело в том, что МОК ранее призвал спортсменов и правительства стран не участвовать в Играх дружбы, которые путинский режим запланировал провести в стране-агрессоре России в сентябре 2024 года.

"Что касается призыва отказаться от участия в Играх дружбы – это последовательная политика против России, эта новость не удивляет. Посмотрим, тут уже вопрос за спортсменами. Я в любом случае планирую там быть, даже если не позовут участвовать в турнире, то буду как гость. […] Я постоянно вижу, что МОК обвиняет Россию во всех смертных грехах. Хотя Россия ничего изначально плохого не хочет, а хочет, чтобы спортсмены могли участвовать в соревнованиях. Но думаю, что такой возможности, как честная конкуренция, нам давать никто не будет, будут 100% придумывать очередные варианты, как помешать, вставить палки в колеса", – отметил Карякин.

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В комментариях пользователи поиронизировали над рьяным пылом шахматиста-путиниста.

"А ведь Карякин еще молодой, еще увидит времена "мы ничего не знали, мы не виноваты, это он во всем виноват [Путин - Главред]", "Возможно, даже, что в числе первых будет это кричать. А, может, наоборот: произошла какая-то ошибка. Разберитесь как следует!", "Не возможно, а именно так и будет. Квартиру можно на это ставить", ‒ поглумились они.

Летние Олимпийские игры 2024 Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счёту Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр — Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

Допуск РФ до Олимпиады

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Позднее ярая путинистка и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала спортсменов из страны-агрессора РФ бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже.

"Они уже сразу вычленили тех, кто согласен с правительством и конкретно с президентом нашей страны по вопросу "чей Крым?", состоишь ли в отношениях с силовыми структурами, например, "Динамо", ЦСКА и т.д. Надо не воздержаться от поездки на ОИ, а плюнуть на них. Спортсмены – наши дети, а мы должны до них все донести и правильно объяснить. Это реально горько, что не поедем на Олимпийские игры, но это не горе. Горе – это когда мать теряет своего сына, вот это горе", – говорили Вяльбе.

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