Шахматист-беглец Карякин назвал "запредельным цинизмом" требование к РФ прекратить войну

Скандально известный шахматист Карякин гневно отреагировал на призыв президента Франции Эммануэля Макрона к олимпийскому перемирию на время ОИ-2024.

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Сергей Карякин давно известен своими пропутинскими взглядами / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Скандально известный своими пропутинскими взглядами шахматист Сергей Карякин (уроженец Симферополя) практически с пеной у рта прореагировал на недавний призыв президента Франции Эммануэля Макрона страны-агрессора РФ к олимпийскому перемирию на время ОИ-2024 в Париже. Путинист-спортсмен решил изрыгнуть желчь в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс"

"Это запредельный цинизм! Когда у них начались проблемы на фронте, они пытаются любыми предлогами склонить нас к мирным переговорам. Уверен, если бы у России не было сейчас инициативы на фронте, подобных предложений бы не было. Абсолютный цинизм и манипуляция", – сказал Карякин.

В комментариях тут же возмутились высказываниям Карякина.

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"У Карякина проблемы не только за шахматной доской, но и с головой в целом. Или надеется на печеньки от вновь "избранного" кормчего?", "У Карякина проблемы не только за шахматной доской, но и с головой в целом", "До появления Карякина - всегда считал шахматистов умными людьми", "У Франции проблемы на фронте? В сосну ударился?", ‒ заявил он.

Летние Олимпийские игры 2024 Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счёту Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр — Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

Допуск РФ до Олимпиады

Международный олимпийский комитет выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты.

При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как заявил президент МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом.

При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах. Это вызвало возмущение в РФ.

Позднее ярая путинистка и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала спортсменов из страны-агрессора РФ бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже.

"Они уже сразу вычленили тех, кто согласен с правительством и конкретно с президентом нашей страны по вопросу "чей Крым?", состоишь ли в отношениях с силовыми структурами, например, "Динамо", ЦСКА и т.д. Надо не воздержаться от поездки на ОИ, а плюнуть на них. Спортсмены – наши дети, а мы должны до них все донести и правильно объяснить. Это реально горько, что не поедем на Олимпийские игры, но это не горе. Горе – это когда мать теряет своего сына, вот это горе", – говорили Вяльбе.

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