Польша отправит войска к границам с Россией и Беларусью, подробности

Польша приняла решение об усилении присутствия своих войск на востоке страны в приграничных районах с республикой Беларусь, агрессором Россией, Литвой и Украиной. Шаг продиктован вопросами безопасности. Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
Как сообщает Pap, Варшава усилит присутствие своих войск в Варминско-Мазурском, Подлясском, Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Меры направлены на сдерживание потенциальных вражеских нападений.
"Я хочу вас в этом уверить, потому что это наш смысл существования", -сказал Владислав Косиняк-Камыш.видео дня
Кроме того, в этих районах планируется сооружение и обустройства новых хранилищ.
Также Владислав Косиняк Камыш акцентировал внимание на том, что речь идет о "постоянном присутствии" войск. Пограничную службу по охране границы поддерживают польские военные в рамках Подляской военной оперативной группы. Мероприятия запланированы на 2025 год.
Министр обороны подчеркнул, что еще на прошлой неделе состоялось заседание комитета по нацбезопасности, где обсуждалась ситуация на польско-белорусской границе и фиксация роста числа попыток незаконного проникновения на территорию Польши.
Ракета России пересекла воздушное пространство Польши
22 марта Польша подняла в небо боевую авиацию из-за массированной воздушной атаки России по Украине. Поляки заявили, что самолеты запустили для обеспечения своей безопасности.
В Минобороны Польши позже сообщили, что 24 марта российская ракета пересекла польское воздушное пространство. Речь шла о крылатой ракете, которую оккупанты запускали по украинской территории. Ракета находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд, ее не сбивали.
Позже в Минобороны Польши объяснили, почему не сбили ракету РФ. В военном ведомстве сказали, что ракета залетела на 1,5-2 километра. Если бы ракета зашла дальше, ее бы сбили.
Вооружённые силы Республики Польша
Вооружённые силы Республики Польша – войска и силы Польши, цель которых состоит в защите свободы, демократии, независимости и территориальной целостности польского государства.
Войска Польши состоят из сухопутных войск, военно-морских, военно-воздушных сил, специальных войск и войск территориальной обороны.
Главнокомандующий – президент Анджей Дуда.
Общая численность армии Польши – 193 тысячи человек.
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