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Польша отправит войска к границам с Россией и Беларусью, подробности

Андрей Ганчук
24 марта 2024, 19:58
Польское государство обеспечит постоянное военное присутствие у своих границ, такой шаг обусловлен смыслом существования, сказали в Минобороны страны.
Польша, границы
Польша усилит группировку своих войск у восточных границ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, GoogleMaps

Польша приняла решение об усилении присутствия своих войск на востоке страны в приграничных районах с республикой Беларусь, агрессором Россией, Литвой и Украиной. Шаг продиктован вопросами безопасности. Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Как сообщает Pap, Варшава усилит присутствие своих войск в Варминско-Мазурском, Подлясском, Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Меры направлены на сдерживание потенциальных вражеских нападений.

"Я хочу вас в этом уверить, потому что это наш смысл существования", -сказал Владислав Косиняк-Камыш.

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Кроме того, в этих районах планируется сооружение и обустройства новых хранилищ.

Также Владислав Косиняк Камыш акцентировал внимание на том, что речь идет о "постоянном присутствии" войск. Пограничную службу по охране границы поддерживают польские военные в рамках Подляской военной оперативной группы. Мероприятия запланированы на 2025 год.

Министр обороны подчеркнул, что еще на прошлой неделе состоялось заседание комитета по нацбезопасности, где обсуждалась ситуация на польско-белорусской границе и фиксация роста числа попыток незаконного проникновения на территорию Польши.

Ракета России пересекла воздушное пространство Польши

22 марта Польша подняла в небо боевую авиацию из-за массированной воздушной атаки России по Украине. Поляки заявили, что самолеты запустили для обеспечения своей безопасности.

В Минобороны Польши позже сообщили, что 24 марта российская ракета пересекла польское воздушное пространство. Речь шла о крылатой ракете, которую оккупанты запускали по украинской территории. Ракета находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд, ее не сбивали.

Позже в Минобороны Польши объяснили, почему не сбили ракету РФ. В военном ведомстве сказали, что ракета залетела на 1,5-2 километра. Если бы ракета зашла дальше, ее бы сбили.

Вооружённые силы Республики Польша

Вооружённые силы Республики Польша – войска и силы Польши, цель которых состоит в защите свободы, демократии, независимости и территориальной целостности польского государства.

Войска Польши состоят из сухопутных войск, военно-морских, военно-воздушных сил, специальных войск и войск территориальной обороны.

Главнокомандующий – президент Анджей Дуда.

Общая численность армии Польши – 193 тысячи человек.

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