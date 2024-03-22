Польша срочно подняла в небо авиацию из-за массированной атаки по Украине

В Вооруженных силах Польши сообщили, что утром в пятницу, 22 марта, подняли в небо авиацию. Это произошло в связи с ночной ракетной атакой российских войск по Украине.
Они сообщили, что ночью, 22 марта, наблюдалась активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов самолетов Ту-95, Ту-22 и МИГ-31 по объектам, расположенным на территории Украины
"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторит ситуацию. Предупреждаем, что польская и союзная авиация задействована, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - говорится в материале.видео дня
Обстрел Украины 22 марта: что известно
Напомним, что Россия ночью 22 марта атаковала Украину, мощные взрывы прогремели в Харькове, Днепре, Запорожье. В Воздушных силах Украины сообщили, что российские бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты из Каспийского региона.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ночью произошла самая масштабная атака на энергетику Украины. Зафиксировано попадание в объекты генерации и системы распределения в различных областях. В части регионов есть перебои со светом.
РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС в Запорожье. На станции вспыхнул пожар. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики. В Укргидроэнерго сообщили, что ситуация на дамбе станции контролируемая - угрозы прорыва нет.
По областям Украины вводят графики отключений света из-за обстрелов РФ. Повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах. Прозвучали взрывы и на Прикарпатье. По Украине происходят перебои работы Интернета.
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