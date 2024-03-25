Пробоина и крен: в ГУР рассказали подробности удара по российскому кораблю "Ямал"

23 марта 2024 во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы - под удар попали объекты Черноморского флота РФ.

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БДК "Ямал" получил серьезные повреждения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили удар по большому десантному кораблю страны-агрессора России "Ямал" и раскрыли детали повреждений.

Как сообщает пресс-служба ГУР, 23 марта 2024 во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы - под удар попали объекты Черноморского флота РФ.

"В частности, был атакован 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага "Ямал". По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений "Ямала" носит критический характер: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт", - говорится в сообщении.

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В разведке добавили, что оккупанты непрерывно откачивают воду с пораженного корабля.

Другие детали о потерях агрессора в результате ракетной атаки Сил безопасности и обороны Украины против военных объектов России уточняются.

БДК "Ямал" - что о нем известно "Ямал" (БДК 67) – крупный десантный корабль проекта 775, находится на вооружении Черноморского флота ВМФ России. Корабль построен в польском Гданьске в 1987 году, вошел в состав советского флота в 1988 году. Первоначально имел наименование "БДК-67", с 3 января 2002 года называется "Ямал" в связи с тем, что в июне 2001 года над кораблем взяла шефство администрация Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации.

Входит в состав 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота РФ, воинская часть 72136, передает Википедия. В 2013-2015 годах находился в средиземноморском соединении ВМФ РФ. БДК "Ямал" участвовал в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте, сообщили в ГУР Минобороны Украины.

Удары по ЧФ РФ в Крыму

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило, что Силы обороны успешно поразили крупные десантные корабли российских оккупантов "Ямал" и "Азов".

В России признали крупные потери после ударов ВСУ по Крыму: пропагандисты акцентировали внимание на том, что был поражен "хорошо замаскированный командный пункт". Также заявлено о потерях личного состава.

Эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий Иван Варченко заявл, что удар по российским оккупантам в захваченном Севастополе и поражение больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов" – еще один шаг к уничтожению вражеских командных пунктов. В ближайшее время все корабли Черноморского флота РФ будут уничтожены.

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