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Удар РФ по ДнепроГЭС: эксперт оценил риск разрушения плотины

Анна Ярославская
26 марта 2024, 08:49
Плотина была построена в советское время и может выдержать не только попадание управляемой авиационной ракеты.
Удар по ДнепроГЭС
Попаданий ракет в плотину ДнепроГЭС не было / Коллаж: Главред, фото: t.me/kazansky

После ракетного удара российских оккупантов утром 22 марта нет угрозы разрушения плотины ДнепроГЭС. Об этом заявил в интервью Главреду эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев.

По его словам, попаданий в плотину ДнепроГЭС не было – было попадание в троллейбус, который по ней курсировал.

"Поэтому плотина целая, а, соответственно, никакой угрозы ее разрушения нет", - сказал он.

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Рябцев добавил, что плотина была построена в советское время и может выдержать не только попадание управляемой авиационной ракеты.

"Чтобы ее разрушить, нужна либо преступная халатность, как это было на Каховской ГЭС, либо теракт, но он вряд ли может произойти, поскольку охрана этого объекта была усилена из-за вторжения", - объяснил эксперт.

ДнепроГЭС - что о ней известно

Днепрвская ГЭС (ДнепроГЭС) — гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье на юге Украины. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций, пишет Википедия.

Это крупнейшая гидроэлектростанция Украины, в 1932—1956 годах являлась крупнейшей гидроэлектростанцией СССР и Европы.
В ходе Второй мировой войны Днепровская ГЭС была взорвана сначала советскими войсками в 1941 году, а затем - немецкими.
В 1944 году началось восстановление станции, а завершилось - в 1950-м с пуском последнего гидроагрегата. При этом мощность станции была увеличена.

Собственником Днепровской ГЭС является государственная компания "Укргидроэнерго".

Есть ли угроза для Запорожской АЭС

Что касается Запорожской АЭС, то в очередной раз была выведена из строя Приднепровская высоковольтная линия электропередач, потому что повреждено трансформаторное оборудование.

"И поэтому ЗАЭС снова без поставки электрической энергии по основной линии электропередач. Но там есть снабжение и по другим линиям электропередач, плюс резервы дизельного топлива, которые там также имеются. Поэтому это очередное прерывание поставок электроэнергии какой-либо ядерной опасности не представляет, поскольку там все реакторы в режиме остановки: только один работает в режиме горячего останова, а остальные в режиме холодного останова", - рассказал Рябцев.

По его словам, ядерной опасности сейчас нет, каких-то инцидентов по этой линии не предвидится.

"Кроме того, все на ЗАЭС построено так, чтобы обезопасить ее от любых проблем. Даже если что-то там будет прорывать, ее не смоет", - резюмировал Рябцев.

Ракетный удар по Украине 22 марта

Все подробности ракетного удара по Украине 22 марта читайте в материале: РФ бьет ракетами по Украине, взрывы - в Харькове, Днепре, Запорожье: что известно.

Под удар российских ракет попала и ДнепроГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что на станции вспыхнул пожар. Угрозы прорыва нет.

Представитель Офиса генпрокурора Юрий Белоусов заявил, что в ДнепроГЭС попало 8 ракет российских оккупантов.

Генеральный директор ЧАО Укргидроэнерго Игорь Сирота отметил, что станцию быстро восстановить не удастся.

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