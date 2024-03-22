В ДнепроГЭС попали 8 ракет, повреждения значительные - Офис генпрокурора

В ДнепроГЭС попали восемь раз ‒ то есть было 8 ракет, которые попали в этот крайне важный для Украины объект, сообщили в Офисе генпрокурора.

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Повреждения ДнепроГЭС в результате ракетного удара РФ очень значительны - Офис генпрокурора / коллаж Гларед, фото УНИАН и скриншоты

В результате ракетного удара по Украине 22 марта в ДнепроГЭС попало 8 ракет российских оккупантов. Об этом заявил представитель Офиса генпрокурора Юрий Белоусов.

"Сегодня Запорожье было под самой массированной атакой. Только в саму ГЭС попали 8 раз ‒ то есть 8 ракет, которые попали в этот крайне важный для Украины объект. А ведь он таков, что содержит в себе потенциально опасные силы. Все мы понимаем возможные последствия ‒ Украина уже переживала последствия после удара по похожему объекту. На данный момент опасности для граждан нету. Объект действительно временно выведен из строя и повреждения очень значительны", ‒ сказал он.

ДнепроГЭС - что о ней известно Днепрвская ГЭС (ДнепроГЭС) — гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье на юге Украины. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций, пишет Википедия. видео дня Это крупнейшая гидроэлектростанция Украины, в 1932—1956 годах являлась крупнейшей гидроэлектростанцией СССР и Европы.

В ходе Второй мировой войны Днепровская ГЭС была взорвана сначала советскими войсками в 1941 году, а затем - немецкими.

В 1944 году началось восстановление станции, а завершилось - в 1950-м с пуском последнего гидроагрегата. При этом мощность станции была увеличена. Собственником Днепровской ГЭС является государственная компания "Укргидроэнерго".

Ракетный удар страны-агрессора РФ по Украине 22 марта

Утром 22 марта во время массированного обстрела Украины российские оккупанты нанесли по Запорожью 12 ракетных ударов.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, под удар попали объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома.

Позднее патрульная полиция Запорожской области заявили во движение о автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС полностью ограничено.

Российские бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты из Каспийского региона. Кроме того, сообщалось о взлете самолетов МиГ-31К, носителей ракет "Кинжал".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что зафиксированы попадания в объекты генерации и системы распределения в разных областях. По его словам, сейчас враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.

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