По ДнепроГЭС было два прямых попадания: в Укргидроэнерго сказали, сможет ли станция работать

Придется полностью восстанавливать машинный зал и электрическое оборудование. Последствия ракетного удара будут понятны в течение дня.

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РФ нанесла ракетные удары по ДнепроГЭС / Коллаж: Главред, фото: t.me/kazansky

Во время массированного ракетного удара РФ по Украине утром 22 марта было два прямых попадания по Днепровской ГЭС. В частности, под ударом оказались ГЭС-1 и ГЭС-2. Об этом сообщил директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

По его словам, неизвестно, в каком объеме сможет дальше работать ГЭС-2, она серьезно повреждена.

"Есть попадание в одну опору, разбиты подкрановые балки", - сказал Сирота.

видео дня

По его словам, в течение дня будет понятно, что произошло и сможет ли ГЭС-2 работать.

"Придется полностью восстанавливать машинный зал и электрическое оборудование. Последствия мы просчитаем в течение дня и будем понимать, что произошло. И сможет ли она (ГЭС-2 – ред.) работать. И сможет ли, то ли в ограниченном режиме, или вообще не сможет определенный период ГЭС-2 работать" – сказал Сирота в эфире Радио Свобода.

ДнепроГЭС - что о ней известно Днепрвская ГЭС (ДнепроГЭС) — гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье на юге Украины. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций, пишет Википедия. Это крупнейшая гидроэлектростанция Украины, в 1932—1956 годах являлась крупнейшей гидроэлектростанцией СССР и Европы.

В ходе Второй мировой войны Днепровская ГЭС была взорвана сначала советскими войсками в 1941 году, а затем - немецкими.

В 1944 году началось восстановление станции, а завершилось - в 1950-м с пуском последнего гидроагрегата. При этом мощность станции была увеличена. Собственником Днепровской ГЭС является государственная компания "Укргидроэнерго".

Смотрите видео - директор Укргидроэнерго рассказал о ситуации на ДнепроГЭС после ракетного удара РФ:

Ракетный удар по Украине 22 марта

Все подробности ракетного удара по Украине 22 марта читайте в материале: РФ бьет ракетами по Украине, взрывы - в Харькове, Днепре, Запорожье: что известно.

Под удар российских ракет попала и ДнепроГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что на станции вспыхнул пожар. Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что во время массированного ракетного удара РФ по Украине утром 22 марта российская ракета ударила в троллейбус с людьми.

Тем временем в МВД озвучили последствия ракетной атаки. Под ударами врага были Запорожье, Хмельницкая, Одесская, Днепропетровская, Полтавская, Николаевская, Винницкая и другие области. Сейчас известно о 2 погибших людях и по меньшей мере 8 раненых в Хмельницком.

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