Александр Литвиненко - новый секретарь СНБО: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Службы внешней разведки Литвиненко на должность секретаря СНБО.

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Александр Литвиненко стал секретарем СНБО Украины / Коллаж: Главред, фото: niss.gov.ua, Служба внешней разведки Украины

После увольнения Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины президент Владимир Зеленский назначил на эту должность бывшего главу Службы внешней разведки. Об этом говорится в официальном тексте указа №188/2024, который опубликовали на сайте президента.

"Назначить ЛИТВИНЕНКО Александра Валерьевича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.

Кто такой Александр Литвиненко

На сайте Службы внешней разведки Украины отмечается, что Александр Литвиненко - генерал-майор и государственный служащий 2 ранга.

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Он родился в Киеве в 1972 году. В 1994 году он окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСК РФ по специальности "прикладная математика", в 2009 - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение", а в 2013 году окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS) в Великобритании.

Литвиненко работал главным специалистом Главного управления правительственной связи СБУ; заместителем директора Нацинститута стратегических исследований. Он был руководителем Департамента государственной безопасности Аппарата СНБО Украины.

В 2007 году он стал заместителем начальника Департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ; в 2009 - советником Института проблем нацбезопасности при СНБО Украины.

В 2014 году Литвиненко стал заместителем секретаря СНБО, а в 2019 - директором Национального института стратегических исследований. 23 июля 2021 года он возглавил Службу внешней разведки Украины.

Александр Литвиненко был награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, знаком отличия президента Украины - юбилейной медалью "25 лет независимости Украины".

Литвиненко женат, имеет дочь и сына.

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