Что станет победой для Украины в войне: Кулеба дал окончательный ответ

Дмитрий Кулеба отметил, что пока Россия не пройдет путь полного унижения и перезагрузки попытки агрессии в отношении Украины будут продолжаться и в дальнейшем.

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Кулеба рассказал, что станет победой для Украины в войне / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 31 отдельная механизированная бригада

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что стратегической победой для Украины в войне против РФ будет создание ситуации, в которой Россия не сможет повторить полномасштабное вторжение или даже гибридную атаку. Он подчеркнул, что это является целью, к которой Украина должна стремиться. Об этом Дмитрий Кулеба заявил в интервью журналу "Страна" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Gazeta.ua.

"Для ее достижения есть разные инструменты - освобождение территорий, вступление в Североатлантический альянс и в Евросоюз, создание мощной армии на континенте, разрушение российской экономики", - отметил он.

Кулеба подчеркивает, что единственной проблемой в такой замечательной картине мира является исторический опыт, который показывает, что есть только один способ избавиться от империалистических амбиций как у элит, так и у народов.

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"Это путь полного уничтожения, унижения и перезагрузки. Пока этого не произойдет с Россией, тот или иной объем имперских амбиций там будет тлеть", - заявил Кулеба.

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Война в Украине - последние заявления Кулебы

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал свое мнение относительно попыток кремлевской верхушки причастности Украины к массовому расстрелу в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. Он призвал не доверять словам диктатора Владимира Путина и его сторонников в этом вопросе.

Кулеба считает, что взавершении войны России против Украины важную роль может сыграть Китай из-за их "особых отношений" с РФ.

Он также отмечал, что инициатива президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранных войск на территории Украины не была неожиданной. По его словам этот месседж - это то, что все знают, но боятся сказать.

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