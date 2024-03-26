Что станет победой для Украины в войне: Кулеба дал окончательный ответ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что стратегической победой для Украины в войне против РФ будет создание ситуации, в которой Россия не сможет повторить полномасштабное вторжение или даже гибридную атаку. Он подчеркнул, что это является целью, к которой Украина должна стремиться. Об этом Дмитрий Кулеба заявил в интервью журналу "Страна" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Gazeta.ua.
"Для ее достижения есть разные инструменты - освобождение территорий, вступление в Североатлантический альянс и в Евросоюз, создание мощной армии на континенте, разрушение российской экономики", - отметил он.
Кулеба подчеркивает, что единственной проблемой в такой замечательной картине мира является исторический опыт, который показывает, что есть только один способ избавиться от империалистических амбиций как у элит, так и у народов.
"Это путь полного уничтожения, унижения и перезагрузки. Пока этого не произойдет с Россией, тот или иной объем имперских амбиций там будет тлеть", - заявил Кулеба.
Кто такой Дмитрий Кулеба?
Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.
Война в Украине - последние заявления Кулебы
Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал свое мнение относительно попыток кремлевской верхушки причастности Украины к массовому расстрелу в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. Он призвал не доверять словам диктатора Владимира Путина и его сторонников в этом вопросе.
Кулеба считает, что взавершении войны России против Украины важную роль может сыграть Китай из-за их "особых отношений" с РФ.
Он также отмечал, что инициатива президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранных войск на территории Украины не была неожиданной. По его словам этот месседж - это то, что все знают, но боятся сказать.
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