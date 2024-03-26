РФ целилась в самое большое газохранилище: куда летела ракета, попавшая в Польшу

В Дашавском газохранилище сейчас хранится газ европейских компаний.

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РФ атаковала объекты Нафтогаза / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, texty.org.ua

Ракета, которая пролетела над Польшей, была одной из тех, что целились на крупнейшее в Украине Дашавское газохранилище в Стрыйском районе, говорится в материале Texty.org.ua.

Эти ракеты летели из Курской и Брянской областей РФ, а с оккупированного украинского Юга в сторону Дашавы направлялись "шахеды".

Texty.org.ua обозначили на карте примерный маршрут российских ударных дронов, баллистических целей и крылатых и управляемых ракет во время массированных атак 23-24 марта.

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Texty.org.ua

"Здесь видно и маршрут ракеты, которая залетела в Польшу. На карте видим, что цель - Стрый", - указывают аналитики.

Атака на Нафтогаз - что сообщали в компании 24 марта

В Нафтогазе тогда сообщали, что в результате "прилета" была повреждена наземная инфраструктура подземного газохранилища. Но на потребителей газа это не повлияло.

Что такое Дашавское газохранилище Дашавское газовое месторождение - относится к Бильче-Волицкому нефтегазоносному району Предкарпатской нефтегазоносной области Западного нефтегазоносного региона Украины. В Дашавском газохранилище сейчас хранится газ европейских компаний.

Удар по Украине 24 марта - подробности и последствия атаки России

24 марта под ударом оказались Киевская и Львовская области, ночные попадания БПЛА зафиксированы и в Днепропетровской области.

Известно, что одна из российских ракет пересекла воздушное пространство Польши. Польские воздушные силы даже подняли боевую авиацию, но вражескую цель не сбили. Советник министра обороны страны Мечеслав Бенек заявил, что ракету сбили бы, если бы она двигалась вглубь польской территории.

"Зенитно-ракетная оборона, дежурные пары F16 (польская и американская) успели бы сбить объект. Эффекторы, то есть ракеты, которые есть у пилотов на борту, могли бы сбить объект, если бы он пошел глубже и угрожал", - сказал Бенек.

Из сводок местных властей следует, что в марте 2024 года оккупанты сосредоточили усилия на ударах по энергообъектам, а также по объектам Нафтогаза.

По сообщению Укрэнерго, ситуация со светом может ухудшиться в Хмельницкой и Одесской областях. В Харькове все стабильно плохо: город еще не может отойти от предыдущей атаки россиян на энергетическую инфраструктуру.

Воздушные силы писали об уничтожении 43 вражеских целей. В целом Россия выпустила по Украине 29 крылатых ракет и 28 "Шахедов".

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