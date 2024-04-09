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DeepState: россияне захватили село, за которое сражались с августа 2022 года

Яна Ставская
9 апреля 2024, 20:30
Эти бои за населенный пункт были одними из самых горячих за весь период полномасштабного вторжения.
DeepState: россияне захватили село, за которое сражались с августа 2022 года
До полномасштабной войны в селе проживало более 2 тысяч человек / Фото: DeepState

Российские оккупанты захватили Первомайское. Бой за этот населенный пункт между Украиной и Россией длился с августа 2022 года и стоил обеим армиям большой цены, указывают OSINT-аналитики из сообщества DeepState.

Эксперты подтверждают, что противник сумел проломить оборону украинских защитников и "полностью оккупировал" село.

В сети публикуют кадры с российским триколором на руинах уничтоженного агрессором населенного пункта.

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Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграмм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграмм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022 года, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

По словам аналитиков, село стало одной из самых горячих точек во время полномасштабной войны и стоило России большой цены.

"К сожалению, немалую цену заплатили и наши защитники, особенно ребята из знаменитой 59 ОМПБр, которые отчаянно держались за каждый подвал и держали оборону, даже находясь в полном окружении", - говорится в сообщении.

До полномасштабного вторжения России в населенном пункте проживало более 2 тысяч человек.

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Накануне Главред писал, что российские оккупанты на бронетехнике смогли зайти в город Красногоровка Донецкой области - враг продвинулся и зашел в Красногоровку с юго-востока. Россияне смогли перейти железную дорогу из района Марьинки.

В то же время, по информации Института изучения войны, украинские войска пошли в контратаку возле Авдеевки и отбили некоторые позиции.

По информации The Economist, Россия сейчас готовит шесть дивизий (около 120 000 военнослужащих) в Восточной Сибири, и Харьков является одним из нескольких возможных направлений будущего наступления РФ.

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