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"Это больше не фантазия": Боррель сделал неутешительное заявление о большой войне в Европе

Алёна Воронина
9 апреля 2024, 18:08
Дипломат ЕС подчеркнул, что нужно искать новые пути увеличения инвестиций в оборону, чтобы быть готовыми к распространению войны и на другие страны Европы.
'Это больше не фантазия': Боррель сделал неутешительное заявление о большой войне в Европе
Боррель сделал неутешительное заявление о большой войне в Европе/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, минобороны РФ

Над Европой нависает большая война, полномасштабный конфликт еще и в других странах Европы уже не является фантазией.

Поэтому европейцы должны искать новые способы, как направить финансы на подготовку к возможной более широкой войне на континенте. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время речи на экономическом форуме в Брюсселе, сообщает издание Euractiv.

"Над нами, несомненно, нависает война... и обычная война высокой интенсивности в Европе больше не является фантазией", - заявил он.

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Боррель отметил, что страна-агрессор Россия угрожает Европе своей войной в Украине, а также гибридными атаками на государства Евросоюза.

Дипломат отметил, что "война начнется не завтра", но в то же время добавил, что нельзя отрицать реальность.

В своей речи он призвал Европу искать новые способы увеличения инвестиций в оборону, чтобы быть готовыми к любому развитию событий. По его словам, сейчас нужен новый механизм межправительственного финансирования.

Стоит отметить, что такое заявление Борреля появилось после того, как несколько европейских военных и политических лидеров недавно предупреждали, что РФ потенциально может разжечь конфликт с Североатлантическим альянсом в ближайшее десятилетие.

Кто такой Жозеп Боррель?

Жозеп Боррель Фонтельес – испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 года до 16 января 2007 года – председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года – Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

Возможность войны РФ и НАТО - последние новости

Ранее сообщалось, что в ЕС призвали принять важные решения и вспомнили Россию. Президент Европейского совета Шарль Мишель призывает страны Евросоюза удвоить закупку оружия и боеприпасов у европейского оборонпрома на фоне возможной агрессии РФ против ЕС.

Также ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что РФ готовится к большой войне с НАТО. Об этом свидетельствуют определенные финансовые, экономические и военные показатели, говорят в ISW.

В издании The Wall Street Journal отмечали, что Путин полностью готов к войне против НАТО. Европейские военные планировщики неофициально пытаются рассматривать вопрос о том, как НАТО может действовать без высокого уровня поддержки США.

Напомним, в ISW сообщали, что Россия пытается создать условия для запуска конфликта против стран НАТО. Россия продолжает создавать информационные предпосылки для оправдания возможной эскалации против стран-членов НАТО в будущем, считают в Институте изучения войны.

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война в Украине Европа вторжение России Жозеп Боррель
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