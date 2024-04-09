'Был добровольцем': на войне погиб украинский актер Андрей Доманский

На фронте погиб известный украинский актер, деятель Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И.Кочерги Андрей Доманский.
Известно, что в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора России артист покинул театр и пошел добровольцем защищать Украину. Имел позывной "Артист".
"На войне погиб ведущий актер Житомирского академического украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Кочерги Андрей Доманский, который добровольцем пошел защищать Украину", - сообщили в пресс-службе Житомирского областного совета в Facebook.
В Житомирском академическом музыкально-драматическом театре Андрей Доманский лет работал и творил почти 25 лет и сыграл более 40 ролей.
"Ты всегда был искренним и добрым. Всегда шел вперед к своей цели. Ты умел поддержать словом и делом. Всегда улыбающийся. Мудрый, откровенный, эмоциональный. Невероятно талантливый, харизматичный. Ты любил театр, а театр любил тебя", - отреагировали на смерть актера в театре.
Прощание с актером состоится 10 апреля в 12:00 в фойе театра.
Напомним, что популярный украинский актер впервые признался, что уже 2 года служит в ВСУ. Алексей Тритенко сообщил всем недоброжелателям, что заслужил носить форму украинской армии. Он защищает нашу страну от оккупанта в составе ВСУ.
Украинский певец Виталий Козловский ошеломил фанатов фото со своей службы в ВСУ. Он показал своим фанатам в соцсетях редкие кадры со своей службы в течение полугода. Также показал, как жил в полевых условиях вместе с собратьями.
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