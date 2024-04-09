Удар по ЗАЭС: в ГУР рассказали, откуда запускались дроны для обстрела станции

Российские войска сымитировали обстрел Запорожской атомной электростанции с использованием дронов. Цель врага заключалась в том, чтобы обвинить в ударе по ядерному объекту украинских военных. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.
По его словам, враг начал новую волну провокаций со стороны России в отношении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Эти провокации направлены на обвинение Украины в нарушении ядерной безопасности на станции.
Юсов указал, что именно российские войска оккупировали Запорожскую атомную электростанцию, разместили на ее территории войска и технику, минировали территорию станции и регулярно запускают ударные дроны с территории ЗАЭС.
"Вот сегодня (Россия - ред.) решила с помощью FPV-дронов сымитировать обстрел якобы со стороны Украины. Позиция Украины однозначна - по ядерным объектам никаких действий или провокаций мы не делаем. Агрессор должен уйти с атомной станции", - добавил представитель ГУР.
Кто такой Андрей Юсов
Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.
Удар по ЗАЭС 8 апреля - реакция ГУР
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил об ухудшении ситуации с безопасностью на Запорожской атомной электростанции из-за действий российских захватчиков.
Во время масштабной ракетной атаки на Украину 22 марта в 5:10 утра была отключена внешняя воздушная линия ВЛ-750 кВ "Днепровская", которая соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.
20 января Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что российские оккупанты снова установили мины на территории захваченной ими Запорожской АЭС.
Другие новости:
- Украину накроют грозы и упадет температура: стала известна дата похолодания
- Прорвались на бронетехнике: войска РФ зашли в важный город на востоке - Bild
- У Зеленского спросили о наступлении России на Харьков: он поделился прогнозом
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред