Удар по ЗАЭС: в ГУР рассказали, откуда запускались дроны для обстрела станции

В ГУР отметили, что российские оккупанты решили сымитировать пуски ударных дронов по ЗАЭС со стороны Украины.

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В ГУР отреагировали на удар дронами по Запорожской АЭС / Коллаж Главред, фото: УНИАН, WB GROUP

Российские войска сымитировали обстрел Запорожской атомной электростанции с использованием дронов. Цель врага заключалась в том, чтобы обвинить в ударе по ядерному объекту украинских военных. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

По его словам, враг начал новую волну провокаций со стороны России в отношении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Эти провокации направлены на обвинение Украины в нарушении ядерной безопасности на станции.

Юсов указал, что именно российские войска оккупировали Запорожскую атомную электростанцию, разместили на ее территории войска и технику, минировали территорию станции и регулярно запускают ударные дроны с территории ЗАЭС.

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"Вот сегодня (Россия - ред.) решила с помощью FPV-дронов сымитировать обстрел якобы со стороны Украины. Позиция Украины однозначна - по ядерным объектам никаких действий или провокаций мы не делаем. Агрессор должен уйти с атомной станции", - добавил представитель ГУР.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Удар по ЗАЭС 8 апреля - реакция ГУР

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил об ухудшении ситуации с безопасностью на Запорожской атомной электростанции из-за действий российских захватчиков.

Во время масштабной ракетной атаки на Украину 22 марта в 5:10 утра была отключена внешняя воздушная линия ВЛ-750 кВ "Днепровская", которая соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

20 января Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что российские оккупанты снова установили мины на территории захваченной ими Запорожской АЭС.

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