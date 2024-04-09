Украину накроют грозы и упадет температура: стала известна дата похолодания

Погода в Украине станет холоднее в ближайшие дни. Похолодание накроет наше государство уже с 11 апреля.
В течение трех дней - 11, 12 и 13 апреля - температура воздуха в части областей будет держаться на уровне от +15 до +19 градусов. Таким прогнозом погоды на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко.
"11, 12 и 13 апреля в западных и северных областях, а также в Винницкой области температура воздуха несколько снизится, днем предполагается +15...+19 градусов, на юге, востоке и в большинстве центральных областей удержится более теплая погода", - рассказала Диденко.
Также синоптик предупредила, что в субботу, 13 марта, ожидается дождь, местами с грозами.
"Ближайшие периодические дожди, местами с грозами, ожидаются в субботу (повсеместно, кроме южной части)", - отметила она.
Погода в Украине 10 апреля
В среду, 10 апреля, в Украине температура воздуха в течение дня составит от +21 до +25 градусов.
В Киеве в среду будет солнечно и тепло, температура будет держаться на уровне +23...+25 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что шторм сильно затягивается - в Украине бушует мощная магнитная буря. Мощность магнитной бури повысилась до почти 7-ми баллов.
Напомним, ранее сообщалось, что март стал самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха в марте 2024 года составляла 14,14 градусов.
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