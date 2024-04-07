В Украине уже на днях начнется новая магнитная буря: как долго будет "трусить"

Магнитная буря ворвется в страну уже 9 апреля и продержится на уровне 3-х баллов.

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Украину накроет новая магнитная буря / фото: pixabay

Совсем скоро Украину атакует новая магнитная буря. Она продлится целых три дня. Об этом сообщает meteoagent.

4 апреля страну накрыл почти семибалльный геомагнитный шторм. На следующий день его мощность опустилась до 4-х баллов. На таком же уровне он продержался и 6 марта. Ожидается, что после этого он пойдет на спад.

Однако расслабляться еще рано, ведь уже 9 апреля страну атакует новая магнитная буря. Она будет бушевать три дня, а ее мощность удержится на уровне 3-х баллов.

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Украину накроет новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 5 вспышки класса С. Сообщается, что 7 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 5%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 21 солнечное пятно.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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