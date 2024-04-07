В Украину идет невыносимая жара: синоптики назвали регионы, где будет теплее всего

Погода в Украине 8 апреля будет теплой и сухой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Закарпатской области объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках.
Погода 8 апреля
В Украине 8 апреля будет небольшая облачность. В этот день в Украине осадков не будет. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
"Температура по всей территории страны ночью 5-10° тепла; днем 18-23°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +23
По данным meteoprog, 8 апреля в Украине будет холодно. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +9...+20 градусов. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +13...+23 градусов.
Погода 8 апреля в Киеве
В Киеве 8 апреля будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
"Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 18-23°; в Киеве ночью 8-10° тепла, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 1 по 7 апреля. Он рассказал, когда Украину накроет почти летняя жара - температура подскочит до +28. Но вместе с аномально высокими температурами воздуха в наше государство придут также дожди и грозы.
Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.
2 апреля Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буря из Сахары. Она значительно усилилась из-за штормового ветра. Во многих городах Украины ухудшилась видимость, а ветер "переносил" не только пыль, но и срывал части крыши, валил деревья и "поднимал" мусор.
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