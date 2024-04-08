Украину накрывает 'адская' жара: во многих областях влупит +25

Погода в Украине 9 апреля будет жаркой и сухой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики предупреждают о том, что в этот день в восточных, большинстве центральных, Ивано-Франковской, Черновицкой, Запорожской и Херсонской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода 9 апреля
В Украине 9 апреля будет переменная облачность. В этот день в Украине осадков не будет. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
"Температура ночью 6-11°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 12-17°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +23
По данным meteoprog, 9 апреля в Украине будет жарко. Теплее всего будет в Днепропетровской и Кировоградской областях. Там температура воздуха повысится до +13...+24 градусов.
Погода 9 апреля в Киеве
В Киеве 9 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
"Температура по области ночью 6-11°, днем 20-25°; в Киеве ночью около 10°, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.
2 апреля Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буря из Сахары. Она значительно усилилась из-за штормового ветра. Во многих городах Украины ухудшилась видимость, а ветер "переносил" не только пыль, но и срывал части крыши, валил деревья и "поднимал" мусор.
Синоптики рассказали о том, что в Европе снова начала бушевать пылевая буря. В Украине начали бояться, что страну атакует новая пылевая буря из Сахары. Однако сообщается, что до 10 апреля ее не следует ожидать, потому что ситуация в стране стабилизировалась.
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