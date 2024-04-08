Украину накрывает 'адская' жара: во многих областях влупит +25

Синоптики предупреждают, что во многих областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 9 апреля / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 9 апреля будет жаркой и сухой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в этот день в восточных, большинстве центральных, Ивано-Франковской, Черновицкой, Запорожской и Херсонской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды в Украине на 9 апреля / фото: ventusky

Погода 9 апреля

В Украине 9 апреля будет переменная облачность. В этот день в Украине осадков не будет. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

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"Температура ночью 6-11°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 12-17°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +23

По данным meteoprog, 9 апреля в Украине будет жарко. Теплее всего будет в Днепропетровской и Кировоградской областях. Там температура воздуха повысится до +13...+24 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 9 апреля / фото: meteoprog

Погода 9 апреля в Киеве

В Киеве 9 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 6-11°, днем 20-25°; в Киеве ночью около 10°, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 9 апреля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

2 апреля Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буря из Сахары. Она значительно усилилась из-за штормового ветра. Во многих городах Украины ухудшилась видимость, а ветер "переносил" не только пыль, но и срывал части крыши, валил деревья и "поднимал" мусор.

Синоптики рассказали о том, что в Европе снова начала бушевать пылевая буря. В Украине начали бояться, что страну атакует новая пылевая буря из Сахары. Однако сообщается, что до 10 апреля ее не следует ожидать, потому что ситуация в стране стабилизировалась.

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