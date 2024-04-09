Шторм сильно затягивается: в Украине бушует мощная магнитная буря

Мощность магнитной бури повысилась до почти 7-ми баллов.

https://glavred.info/synoptic/shtorm-silno-zatyagivaetsya-v-ukraine-bushuet-moshchnaya-magnitnaya-burya-10556459.html Ссылка скопирована

Украину атаковала очень сильная магнитная буря / фото: pixabay

Украину атаковала сильная магнитная буря. Она серьезно затягивается и продлится почти 10 дней. Об этом сообщает meteoagent.

Геомагнитный шторм ворвался в Украину 3 апреля и врезал сразу с 3-балльной силой. Уже на следующий день мощность магнитной бури взлетела до почти семи баллов.

5-7 апреля буря держалась на уровне 4-х баллов, а 8 апреля мощность вновь вросла до 5-ти баллов. 9 апреля геомагнитный шторм ослабел и остановился на уровне 4-х баллов. Ожидается, что 11 апреля геомагнитный шторм станет 3-балльным и опустится до минимума.

видео дня

Украину атаковала очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред